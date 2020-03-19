Минздрав разработал алгоритм реагирования на вспышку коронавируса на примере других стран

Главный санврач Украины назвал три возможных сценария развития ситуации.

Минздрав разработал алгоритм реагирования на вспышку коронавируса на примере других стран
Виктор Ляшко
Фото: strana.ua

Министерство здравоохранения разработало новый алгоритм действий в случае распространения коронавируса на территории Украины.

Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

"Мы четко сейчас разработали алгоритм реагирования, основанный на сценарии развития вспышки на базе страны Италии. Мы видим, что 70% в Италии переболеет легкими формами... Поэтому по нашему стандарту оказания медицинской помощи, который полностью учитывает лучшие практики КНР и Италии, мы будем предлагать и оказывать медпомощь в легких случаях амбулаторно при домашней самоизоляции. Для остальных 20%, которые будут нуждаться в госпитализации, мы уже четко распланировали карту, чтобы все понимали куда, какой случай доставить", - сказал Ляшко.

Он также отметил, что такие сценарии "предусмотрены под определенное количество людей, которые одновременно имеют коронавирусную болезнь".

"Второй сценарий - это переход за пределы стационарных отделений или инфекционных больниц, когда мы будем привлекать перепрофилированные заведения, то есть заведения терапевтические, которые будут также принимать тяжелобольных, чтобы обеспечить им интенсивную терапию", - добавил Ляшко.

Также он рассказал о третьем сценарии.

"Третий сценарий предусматривает, когда в случае введения чрезвычайного положения, можно будет привлекать частные заведения", - пояснил главный санврач Украины.

Напомним, по состоянию на утро 18 марта в Украине было зафиксировано 14 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. (Черновицкая область - 10 (1 летальный), Киевская область - 3, Житомирская - 1 (летальный).

13 марта Минздрав презентовал законопроект о коронавирусе. Во вторник, 17 марта, Верховная Рада приняла его без обсуждения.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"
Украина начинает эвакуацию украинцев из Египта, Польши и Шри-Ланки, - глава МИДУкраина начинает эвакуацию украинцев из Египта, Польши и Шри-Ланки, - глава МИД
Коронавирусом заразился украинский дипломатКоронавирусом заразился украинский дипломат
Трамп хотел купить у немецкой компании исключительные права на вакцину против коронавируса - СМИТрамп хотел купить у немецкой компании исключительные права на вакцину против коронавируса - СМИ
Трюдо самоизолировался из-за подозрения заражения его жены коронавирусомТрюдо самоизолировался из-за подозрения заражения его жены коронавирусом
Блок рекламы


Похожие новости
Кернес назвал погибших от коронавируса итальянцев "трупиками"Кернес назвал погибших от коронавируса итальянцев "трупиками"
Чили объявила о катастрофе из-за коронавирусаЧили объявила о катастрофе из-за коронавируса
В Раду прибыли сотрудники Минздрава для дезинфекцииВ Раду прибыли сотрудники Минздрава для дезинфекции
Члены комитета ВР уходят на самоизоляцию из-за коронавируса нардепа ШаховаЧлены комитета ВР уходят на самоизоляцию из-за коронавируса нардепа Шахова
Премьер Австралии объявил чрезвычайную ситуацию из-за коронавирусаПремьер Австралии объявил чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса
Емец сотруднику Минздрава: “Как зовут? Почему без маски?”Емец сотруднику Минздрава: “Как зовут? Почему без маски?”
Разумков подписал законы о борьбе с распространением коронавирусаРазумков подписал законы о борьбе с распространением коронавируса
Офис генпрокурора просит Кабмин разработать превентивные меры для предотвращения коронавируса в местах несвободыОфис генпрокурора просит Кабмин разработать превентивные меры для предотвращения коронавируса в местах несвободы
Киевляне возмутились распространением фейков о ситуации с коронавирусом чиновницей Деснянской РГА (фото)Киевляне возмутились распространением фейков о ситуации с коронавирусом чиновницей Деснянской РГА (фото)
Рада отложила две пленарные недели из-за коронавирусаРада отложила две пленарные недели из-за коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости