Министр обороны и начальник Генштаба посетили передовые позиции ООС

Таран посетил передовые позиции на наиболее напряженных участках вдоль линии разграничения.

Министр обороны Украины Андрей Таран и начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак совершили двухдневную поездку в район проведения ООС на востоке Украины, в частности, ознакомились с ситуацией на участках, где было разведение сил и средств. Об этом сообщил пресс-центр Минобороны.

Фото: Минобороны

"На командных пунктах и передовых позициях подразделений Объединенных сил министр обороны и начальник Генштаба обсудили вопросы эффективного противодействия вооруженным провокациям противника и внедрение новейшего боевого опыта в войсках, а также ознакомились с ситуацией по безопасности на участках, где проведены мероприятия по разведению сил и средств", - сказано в сообщении.

Фото: Минобороны

Таран посетил передовые позиции на наиболее напряженных участках вдоль линии разграничения, где враг в последнее время проявляет наибольшую активность. Министр заверил, что результаты визита рабочей группы оборонного ведомства в районы проведения ООС будут тщательно проанализированы и будут приняты соответствующие решения.

Фото: Минобороны

Кроме того, Таран и Хомчак во время поездки осмотрели военные инфраструктурные объекты, которые уже созданы, а также те, которые находятся в состоянии строительства или на стадии подготовки проектной документации: полевые лагеря, военные городки для частей и подразделений, местом дислокации которых определены Донецкая и Луганская области. Министр обороны и начальник Генштаба ВСУ, пребывая на объектах, оценили преимущества и возможные недостатки предложенных решений, обсудили варианты по размещению войск в пунктах постоянной дислокации и решение социально-бытовых вопросов военнослужащих и членов их семей.

Напомним, ранее новый министр обороны Андрей Таран заявил, что адаптация ВСУ к стандартам НАТО является пока недостижимой целью в ближайшее время. Главной задачей Минобороны должна быть максимальная способность ВСУ взаимодействовать с силами НАТО.

18 марта Генштаб сообщал, что случаев заражения коронавирусом в ВСУ нет.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"
Украина начинает эвакуацию украинцев из Египта, Польши и Шри-Ланки, - глава МИДУкраина начинает эвакуацию украинцев из Египта, Польши и Шри-Ланки, - глава МИД
Коронавирусом заразился украинский дипломатКоронавирусом заразился украинский дипломат
Трамп хотел купить у немецкой компании исключительные права на вакцину против коронавируса - СМИТрамп хотел купить у немецкой компании исключительные права на вакцину против коронавируса - СМИ
Трюдо самоизолировался из-за подозрения заражения его жены коронавирусомТрюдо самоизолировался из-за подозрения заражения его жены коронавирусом
Блок рекламы


Похожие новости
Министром энергетики может стать Ольга БуславецМинистром энергетики может стать Ольга Буславец
Боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ на ДонбассеБоевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Кабмин назначил первым замминистром здравоохранения Ирину МикичакКабмин назначил первым замминистром здравоохранения Ирину Микичак
Топ-менеджер Ukrlandfarming назначен министром экономикиТоп-менеджер Ukrlandfarming назначен министром экономики
У министра экологии Польши обнаружили коронавирусУ министра экологии Польши обнаружили коронавирус
"Если бы меня не уволили, моя отставка была бы сегодня", - экс-министр обороны о переговорах в Минске"Если бы меня не уволили, моя отставка была бы сегодня", - экс-министр обороны о переговорах в Минске
Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Крымского, ранен военныйБоевики обстреляли позиции ВСУ возле Крымского, ранен военный
Оккупационные войска обстреляли из минометов позиции ВСУ под ЛебединскимОккупационные войска обстреляли из минометов позиции ВСУ под Лебединским
Президент назначил экс-министра Соколовскую замглавы ОП, создав под нее отдельный департаментПрезидент назначил экс-министра Соколовскую замглавы ОП, создав под нее отдельный департамент
Замначальника одного из управлений Минюста попался на взятке $20 тыс.Замначальника одного из управлений Минюста попался на взятке $20 тыс.
Последние новости
Подгружаем последние новости