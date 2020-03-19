Италия намерена продлить карантин из-за пандемии

Даже когда пройдет пик заражений, к прежней жизни сразу вернуться будет невозможно.

Италия намерена продлить карантин из-за пандемии
премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Фото: corriere

Правительство Италии продлит карантин и ограничительные меры, которые ввели из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила газета Corriere della Sera, ссылаясь на премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

"Меры правительства, включающие приостановление коммерческой деятельности, закрытие школ, будут продлевать, пока это необходимо", - сказал Конте.

По его словам, ограничения помогают сдерживать распространение коронавируса, Италии удалось избежать краха системы, однако даже когда пройдет пик заражений, к прежней жизни сразу вернуться будет невозможно.

"На это время не имеет смысла говорить больше, но ясно, что меры, которые мы приняли, такие как закрытие большей части деловой и индивидуальной деятельности страны, могут быть только продолжены", - отметил Конте.

Напомним, итальянский регион Ломбардия стал самым большим очагом распространения коронавирусной инфекции в Европе. На данный момент в Италии 35 713 инфицированных, почти 3 тыс. погибших и 4 тыс. выздоровевших.



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