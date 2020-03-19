У жены депутата Шахова выявили коронавирус

У жены депутата Верховной Рады Сергея Шахова выявили коронавирус.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской ОГА.

"В Киевской области подтвержден второй случай заболевания коронавирусом. Это женщина, член семьи первого больного в Киевской области. Сейчас их состояние врачи оценивают как средней тяжести", - сказано в сообщении.

Сам Шахов в комментарии "Обозревателя" уточнил, что речь о его жене.

По словам депутата, у нее два дня была температура, поэтому было проведено исследование и оказалось, что у женщины тоже вирус.

"Я не вижу в этой никакой проблемы, и мне кажется, что многие уже переболели вирусом. Думаю, и дети мои тоже, и родственники. Я чувствую себя относительно хорошо, кашляю немного. Жена тоже в порядке. Мы находимся в изоляции, лечимся, согласно предписаниям врачей", – сказал нардеп.

По состоянию на вечер 18 марта в Украине было 16 пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19, жена Шахова - 17-я.

Напомним, что 17 марта Центр общественного здоровья сообщил о первом случае коронавирусной болезни COVID-19 на территории Киевской области, ее выявили у 44-летнего мужчины. Этим человеком оказался депутат Верховной Рады из группы "Доверие" Сергей Шахов.

В Киевской ОГА рассказали, что мужчина недавно вернулся из-за границы, ему стало плохо и он обратился за помощью в столичную клинику. Там у него взяли анализы, которые доставили в центральную вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья, где и подтвердился факт наличия коронавируса.

В настоящее время пациент находится на самоизоляции. Над ним установлен медико-санитарный надзор. Его близкие также были отправлены на самоизоляции.

16 и 17 марта заразившийся депутат не посещал Верховную Раду.

В связи с выявлением первого случая COVID-19 на территории Киевской области в регионе объявлена чрезвычайная ситуация.