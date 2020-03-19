Вступили в силу постановления о ликвидации ГАСИ

Вместо ГАСИ создана Государственная сервисная служба градостроительства.

Вступили в силу постановления о ликвидации ГАСИ
Фото: kremenchug.ua

В Украине вступили в силу постановления Кабмина №218 о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции и №219 об оптимизации органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора. Об этом сообщил пресс-центр Министерства развития общин и территорий.

"Принятые Кабинетом министров Украины 13 марта 2020 года постановления № 218 и № 219 были доработаны и вступили в силу", - сказано в сообщении.

Согласно постановлениям ГАСИ ликвидирована и создан центральный орган исполнительной власти - Государственная сервисная служба градостроительства Украины (Госсервисстрой).

Основными задачами новой структуры являются предоставление (получение, регистрация), отказ в выдаче или аннулирование (отмена) документов, дающих право на выполнение подготовительных и строительных работ, принятие в эксплуатацию достроенных объектов.

Другим постановлением - № 219 созданы еще два центральных органа исполнительной власти: Государственная инспекция градостроительства Украины и Государственное агентство по техническому регулированию в градостроительстве.

Эти структуры будут осуществлять политику по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и надзора и технического регулирования в сфере градостроительства. Деятельность вновь созданных органов координируется Кабмином через министра развития громад и территорий.

Напомним, вопрос ликвидации Госархстройинспекции также рассматривало правительство Алексея Гончарука. В феврале вице-премьер-министр - министр развития громад и территорий Денис Шмыгальтакже выступил за ликвидацию ГАСИ в нынешнем виде и анонсировал реформу ведомства. Он заявлял, что "ГАСИ - это клещ на здоровом теле строительного рынка".

После избрания премьер-министром Шмыгаль подтвердил реформу ГАСИ и назвал сроки ее проведения.

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