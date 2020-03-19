Ирпенский горсовет на закрытом голосовании в "турборежиме" рассмотрел 154 вопроса

Депутаты заседали в масках и приняли ряд решений.

?Ирпенский горсовет на закрытом голосовании в "турборежиме" рассмотрел 154 вопроса
Фото: Михайлина Скорик / Facebook

Городской совет Ирпеня Киевской области провел закрытое заседание, на котором рассмотрел 154 вопроса.

Об этом сообщила в фейсбуке журналистка Михайлина Скорик.

"Только в Ирпене закончилась сессия городского совета. Эти люди в масках, избранные от партий "Новые лица", Блок Петра Порошенко, Блок Юлии Тимошенко, УКРОП и Партия защитников Отчизны только в закрытом турборежиме проголосовали 154 вопроса", - написала она.

По словам Скорик, большинство вопросов касались выделения земельных участков.

"Подавляющее большинство - землевыделение. Коронавируса касалось лишь одно выступление и один проект решения. Это - изменения в бюджет в рамках «допороговых суммах» для ремонта инфекционного отделения Ирпенской городской больницы в Буче. Того самого, которое не ремонтировали 15 лет. Как ненужное для стимулирования строительного бизнеса", - добавила журналистка.

Первый заммэра города заявил, что для того, чтобы собрать всю неовходимую сумму, надо "сброситься" депутатам, бизнеса и обществу, т.к. выделенных средств не хватает, а ремонт хотят сделать за три недели.

При этом депутаты сегодня видилилы более 1,5 млн гривен на прямую социальную помощь через программу "Забота" и поддержку ветеранов.

Напомним, во вторник, 17 марта, Верховная Рада Украины собралась необычно рано - в 8 часов утра - на внеочередное заседание. Это связано с тем, что в обычном режиме депутаты не могут рассматривать ничего другого, кроме сотен оставшихся правок к законопроекту о продаже земли.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"
Украина начинает эвакуацию украинцев из Египта, Польши и Шри-Ланки, - глава МИДУкраина начинает эвакуацию украинцев из Египта, Польши и Шри-Ланки, - глава МИД
Коронавирусом заразился украинский дипломатКоронавирусом заразился украинский дипломат
Трамп хотел купить у немецкой компании исключительные права на вакцину против коронавируса - СМИТрамп хотел купить у немецкой компании исключительные права на вакцину против коронавируса - СМИ
У посольства РоSSии в Киеве забрали три земельных участкаУ посольства РоSSии в Киеве забрали три земельных участка
Блок рекламы


Похожие новости
Создателя ProZorro уволили с должности главы Нацагентства по вопросам госслужбыСоздателя ProZorro уволили с должности главы Нацагентства по вопросам госслужбы
22 задержанным за хулиганство во время сессии Жмеринского горсовета избрали меру пресечения22 задержанным за хулиганство во время сессии Жмеринского горсовета избрали меру пресечения
Дорога через "Барабашово" обойдется в миллиард, - депутат Харьковского горсоветаДорога через "Барабашово" обойдется в миллиард, - депутат Харьковского горсовета
В Мелитополе "Слуга народа" Крейденко сломал дверь в горсовете и облил водой депутатаВ Мелитополе "Слуга народа" Крейденко сломал дверь в горсовете и облил водой депутата
Из-за попытки срыва сессии горсовета Жмеринки 19 задержанных получили подозренияИз-за попытки срыва сессии горсовета Жмеринки 19 задержанных получили подозрения
В Жмеринке мужчины в масках пытались сорвать сессию горсовета, есть пострадавшиеВ Жмеринке мужчины в масках пытались сорвать сессию горсовета, есть пострадавшие
Горсовет Харькова снова проголосовал за переименование проспекта Григоренко в честь ЖуковаГорсовет Харькова снова проголосовал за переименование проспекта Григоренко в честь Жукова
Минкульт признал незаконным решение Херсонского горсовета об ликвидации библиотекМинкульт признал незаконным решение Херсонского горсовета об ликвидации библиотек
Рада рассмотрела 1 193 из 4 018 поправок к законопроекту об обороте землиРада рассмотрела 1 193 из 4 018 поправок к законопроекту об обороте земли
Комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заслушал отчет КабминаКомитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заслушал отчет Кабмина
Последние новости
Подгружаем последние новости