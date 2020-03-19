Министром энергетики может стать Ольга Буславец

Министром энергетики может стать Ольга Буславец

Министром энергетики и защиты окружающей среды с большой долей вероятности может стать Ольга Буславец, ранее занимавшая должность генерального директора директората энергетических рынков Министерства энергетики и угольной промышленности, сообщили "Энергореформе" два информированных источника.

"Восемь депутатов комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг подписали письмо на премьер-министра Дениса Шмыгаля с просьбой поддержать назначение Ольги Буславец на должность главы Минэкоэнерго", – сказал собеседник в правительстве.

Другой источник утверждает, что О.Буславец была также на собеседовании в офисе президента по вопросу возможного ее назначения министром.

Как сообщалось, 4 марта ушел в отставку премьер Алексей Гончарук и вместе с ним правительство. Верховная Рада по представлению нового премьера Дениса Шмыгаля утвердила новый состав Кабмина, однако должность главы Минэкоэнерго в нем пока остается вакантной. Правительство 10 марта назначило врио главы ведомства первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Виталия Шубина.


МинПром по материалам Энергореформа

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