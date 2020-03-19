?Глава Аппарата Рады потребовал составить список депутатов, контактировавших с заболевшим коронавирусом Шаховым

Также необходимо сообщить, кто из парламентариев с 1 марта покидал Украину.

Глава Аппарата Рады вячеслав Штучный потребовал от депутатов составить список тех, кто контактировал с заболевшим коронавирусом Сергеем Шаховым.

Об этом говорится в распоряжении Штучного.

"Прошу в течение суток наработать и предоставить список лиц руководителю Аппарата Верховной Рады, которые контактировали с депутатом Шаховым, и другими лицами с подтвержденным коронавирусом. Также прошу наработат и предоставить информацию о народных депутатах, их помощниках-консультантах, сотрудников депутатских фракций и групп, которые с 1 марта находились за пределами Украины, с укаазанием страны и периода перебывания в ней", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне стало известно, что депутат Шахов заразился коронавирусом. 11 марта он вернулся из поездки во Францию и Швейцарию. 12 марта пошел на заседание парламентского комитета по экологии. По словам Шахова, в сессионный зал парламента он не заходил. Члены комитета, заседание которого посетил Шахов, пообещали самоизолироваться.

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что во вторник, 17 марта, Шахов не присутствовал на заседании Рады, несмотря на то, что его карточка была зарегистрирована. По словам президента, коллеги Шахова "кнопкодавили" за него. Как известно, 17 марта Рада без обсуждения приняла законопроект о коронавирусе, назначила министра экономики, а также дала согласие на назначение Ирины Венедиктовой генпрокурором.

Сам Шахов подтвердил, что не присутствовал на внеочередном заседании во вторник из-за плохого самочувствия, но подчеркнул, что не был зарегистрирован и вместо него никто не голосовал.