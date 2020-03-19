Президентский борт с эвакуированными 33 украинцами приземлился в Борисполе

На борт были допущены люди без симптомов ОРВИ.

Самолет президента Украины Владимира Зеленского доставил из Австрии в аэропорт "Борисполь" 33 украинцев, которые не могли самостоятельно вернуться на родину из-за закрытия границ в связи с карантином.

Фото: president.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба президента.

По поручению главы государства спецборт отправился в Вену для эвакуации украинских граждан, среди которых - 18 женщин, 5 детей и люди пожилого возраста.

Фото: president.gov.ua

"Перед посадкой в самолет пассажиров осмотрели медики, был проведен скрининг на признаки возможного заболевания коронавирусом. На борт были допущены люди без симптомов ОРВИ. По прибытии в Киев пассажиров также осмотрят врачи", - говорится в сообщении.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Вернувшись домой, эвакуированные граждане пройдут 14-дневную самоизоляцию, за нарушение которой предусмотрена ответственность. На домашней карантин будут отправлены люди без симптомов ОРВИ и с негативным результатом теста на COVID-19.

Ранее сегодня посольство Украины в Польше обнародовало список спецпоездов для эвакуации украинцев.

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