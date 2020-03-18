Изменить руководство "Голоса" предложил Рахманин, - новая глава партии

Нардеп Сергей Рахманин останется руководителем фракции "Голос" в парламенте

Изменить руководство
Фото: facebook/Владимир Струмковский

Заменить певца Святослава Вакарчука в руководстве партии "Голос" предложил глава фракции в парламенте, нардеп Сергей Рахманин.

Об этом в интервью LB.ua рассказала новая глава партии "Голос" Кира Рудык.

В ответ на вопрос, поддержал ли Рахманин изменения в руководстве партии, Рудык ответила: "Да. Он на самом деле их и предложил".

Кира Рудык добавила, что Сергей Рахманин останется руководителм фракции "Голос" в парламенте.

Напомним, 11 марта Кира Рудик возглавила партию "Голос" вместо Святослава Вакарчука, который при этом остается лидером партии.

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