Изменить руководство "Голоса" предложил Рахманин, - новая глава партии

Нардеп Сергей Рахманин останется руководителем фракции "Голос" в парламенте

Заменить певца Святослава Вакарчука в руководстве партии "Голос" предложил глава фракции в парламенте, нардеп Сергей Рахманин.

Об этом в интервью LB.ua рассказала новая глава партии "Голос" Кира Рудык.

В ответ на вопрос, поддержал ли Рахманин изменения в руководстве партии, Рудык ответила: "Да. Он на самом деле их и предложил".

Кира Рудык добавила, что Сергей Рахманин останется руководителм фракции "Голос" в парламенте.

Напомним, 11 марта Кира Рудик возглавила партию "Голос" вместо Святослава Вакарчука, который при этом остается лидером партии.