Зеленский рассказал, что во вторник за Шахова "кнопкодавили" его коллеги

Самого нардепа на заседании Рады не было.

Зеленский рассказал, что во вторник за Шахова "кнопкодавили" его коллеги

Президент Владимир Зеленский рассказал, что депутат Сергей Шахов, у которого диагностировали коронавирус, не присутствовал на заседании Верховной Рады, хотя его карточка была зарегистрирована.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

"К сожалению его тест на коронавирус показал позитивный результат. Господин Шахов изолирован. Вчера в системе "Рада" была зарегистрирована его персональная карточка для голосований - его коллеги "кнопкодавили". К сожалению... Но к счастью, депутата Шахова не было в зале заседаний Верховной Рады Украины", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что установлен полный список лиц, с которыми Шахов контактировал в последнее время.

"Все они пройдут быстрый тест на коронавирус", - добавил президент.

Напомним, сегодня стало известно, что депутат Шахов заразился коронавирусом. 11 марта он вернулся из поездки во Францию и Швейцарию. 12 марта пошел на заседание парламентского комитета по экологии. По словам Шахова, в сессионный зал парламента он не заходил.

Члены комитета, заседание которого посетил Шахов, пообещали самоизолироваться.

17 марта Рада без обсуждения приняла законопроект о коронавирусе, назначила министра экономики, а также дала согласие на назначение Ирины Венедиктовой генпрокурором.

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