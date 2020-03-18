Зеленский рассказал, что во вторник за Шахова "кнопкодавили" его коллеги
Самого нардепа на заседании Рады не было.
Президент Владимир Зеленский рассказал, что депутат Сергей Шахов, у которого диагностировали коронавирус, не присутствовал на заседании Верховной Рады, хотя его карточка была зарегистрирована.
Об этом он заявил в своем видеообращении.
"К сожалению его тест на коронавирус показал позитивный результат. Господин Шахов изолирован. Вчера в системе "Рада" была зарегистрирована его персональная карточка для голосований - его коллеги "кнопкодавили". К сожалению... Но к счастью, депутата Шахова не было в зале заседаний Верховной Рады Украины", - сказал Зеленский.
Он также отметил, что установлен полный список лиц, с которыми Шахов контактировал в последнее время.
"Все они пройдут быстрый тест на коронавирус", - добавил президент.
Напомним, сегодня стало известно, что депутат Шахов заразился коронавирусом. 11 марта он вернулся из поездки во Францию и Швейцарию. 12 марта пошел на заседание парламентского комитета по экологии. По словам Шахова, в сессионный зал парламента он не заходил.
Члены комитета, заседание которого посетил Шахов, пообещали самоизолироваться.
17 марта Рада без обсуждения приняла законопроект о коронавирусе, назначила министра экономики, а также дала согласие на назначение Ирины Венедиктовой генпрокурором.