Переговоры между Украиной и МВФ продолжаются. Сейчас по skype

Украина не отказывалась от кредита МВФ. Фонд также Украине в кредите не отказывал и продолжает переговоры. Об этом написал на своей фейсбук-странице заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.

Переговоры между Украиной и МВФ продолжаются. Сейчас по skype

«Новое правительство и НБУ работают над новой программой с учетом изменившихся условий внешних рынков. Работает неплохо», — сообщил он.

Также, по словам Рашкована, персонал Фонда ежедневно общается с правительством и НБУ и работает над программой, понимая изменившиеся условия внешних рынков.

Общение дистанционное

Как сообщил Рашкован, работа проводится через вебконференции, что для МВФ привычно. «Для нас webex, polycom, skype — достаточно обычные средства коммуникации. Так что на производительности труда карантин особо не сказывается», — пояснил он.

Что нужно сделать

Как ранее сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль, из восьми параметров, которые МВФ просил выполнить Украину, у нас остается домашним заданием два.

Какие именно он не уточнил, но скорее всего имел ввиду принятие закона о рынке земли и так называемый «антиколомойский» закон.

В то же время народные депутаты отложили рассмотрение закона о рынке земли, хотя ранее Верховная Рада планировала рассмотреть его 17 марта.

О новой программе сотрудничества с МВФ Украина договорилась в декабре прошлого года. Она рассчитана на 3 года и предусматривает помощь в размере $5,5 млрд.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"
Главный львовский тюремщик в последний день перед увольнением попался на взяткеГлавный львовский тюремщик в последний день перед увольнением попался на взятке
Украина начинает эвакуацию украинцев из Египта, Польши и Шри-Ланки, - глава МИДУкраина начинает эвакуацию украинцев из Египта, Польши и Шри-Ланки, - глава МИД
Коронавирусом заразился украинский дипломатКоронавирусом заразился украинский дипломат
Трамп хотел купить у немецкой компании исключительные права на вакцину против коронавируса - СМИТрамп хотел купить у немецкой компании исключительные права на вакцину против коронавируса - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Шмыгаль предлагает подготовить закон о передаче полномочий между органами власти, если Рада не сможет собратьсяШмыгаль предлагает подготовить закон о передаче полномочий между органами власти, если Рада не сможет собраться
Ахметов предложил создать "мозговой центр" для преодоления Украиной экономических вызововАхметов предложил создать "мозговой центр" для преодоления Украиной экономических вызовов
Зеленский призвал ограничить пассажирские перевозки между городами и остановить метро
МИД опроверг заявление словацкого премьера о продаже Украиной 2 млн масок в ГерманиюМИД опроверг заявление словацкого премьера о продаже Украиной 2 млн масок в Германию
Шмыгаль призвал украинцев отказаться от поездок между городамиШмыгаль призвал украинцев отказаться от поездок между городами
Украина прекращает международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщениеУкраина прекращает международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение
Ермак исключает прямые переговоры с боевиками в рамках Консультативного советаЕрмак исключает прямые переговоры с боевиками в рамках Консультативного совета
Переговоры в Минске продвинулись после участия в них Ермака и КозакаПереговоры в Минске продвинулись после участия в них Ермака и Козака
Шмыгаль провел переговоры с миссией МВФ о дальнейшем сотрудничествеШмыгаль провел переговоры с миссией МВФ о дальнейшем сотрудничестве
Украинскую часть международной группы следователей по MH17 возглавил замгенпрокурора МамедовУкраинскую часть международной группы следователей по MH17 возглавил замгенпрокурора Мамедов
Последние новости
Подгружаем последние новости