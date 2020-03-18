Переговоры между Украиной и МВФ продолжаются. Сейчас по skype

Украина не отказывалась от кредита МВФ . Фонд также Украине в кредите не отказывал и продолжает переговоры. Об этом написал на своей фейсбук-странице заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.

«Новое правительство и НБУ работают над новой программой с учетом изменившихся условий внешних рынков. Работает неплохо», — сообщил он.

Также, по словам Рашкована, персонал Фонда ежедневно общается с правительством и НБУ и работает над программой, понимая изменившиеся условия внешних рынков.

Общение дистанционное

Как сообщил Рашкован, работа проводится через вебконференции, что для МВФ привычно. «Для нас webex, polycom, skype — достаточно обычные средства коммуникации. Так что на производительности труда карантин особо не сказывается», — пояснил он.

Что нужно сделать

Как ранее сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль, из восьми параметров, которые МВФ просил выполнить Украину, у нас остается домашним заданием два.

Какие именно он не уточнил, но скорее всего имел ввиду принятие закона о рынке земли и так называемый «антиколомойский» закон.

В то же время народные депутаты отложили рассмотрение закона о рынке земли, хотя ранее Верховная Рада планировала рассмотреть его 17 марта.