"Голос" не будет сотрудничать с ЕС и "Батькивщиной" на местных выборах - глава партии

"Голос" будет искать партнеров среди тех партий, которые разделяют их ценности

Партия "Голос" не рассматривает возможность ситуативных коалиций с "Батькивщиной" и "Европейской солидарностью" на местных выборах.

Об этом в интервью LB.ua рассказала новая глава партии "Голос" Кира Рудык.

На вопрос, рассматривает ли "Голос" возможность коалиций с этими партиями, Рудык ответила: "Нет, ситуативные коалиции возможны с представителями региональных партий, которые разделяют наши ценности".

"Мы же не знаем даже, по каким правилам пройдут следующие выборы, поэтому говорить о них рано. Возможно, власть реализует "знаменитую идею" о том, что партия должна избираться в 16 областных центрах для того, чтобы вообще иметь возможность участвовать в выборах. Мы не знаем, примут этот закон. Если это произойдет, то все маленькие партии будут искать себе "укрытие". Возможно, карантин отбросит нас настолько далеко, что они не успеют принять законопроект. Тогда политическая ситуация будет совсем иной", - сказала Рудык.

Напомним, 11 марта Кира Рудик возглавила партию "Голос" вместо Святослава Вакарчука, который при этом остается лидером партии.