?Шмыгаль предлагает подготовить закон о передаче полномочий между органами власти, если Рада не сможет собраться

"Мы на самом деле не знаем, будет ли Рада заблокирована, или Кабмин, или президент".

Премьер-министр Денис Шмыгаль предлагает подготовить закон о передаче полномочий между органами власти, если какой-то из них не сможет работать из-за эпидемии коронавируса.

Об этом он заявил на заседании Кабмина, передает "Цензор.Нет".

Премьер рассказал, что поручил Министерству юстиции разработать закон о полномочиях президента вводить чрезвычайное положение, если Верховная Рада не может собраться на заседание.

"На тот случай, если Рада будет уже полностью не способна собираться, кто-то в государстве должен объявить чрезвычайное положение", - заявил премьер.

По его словам, нужно разработать законопроект, который позволит передавать полномочия управлять страной от одного органа власти к другому.

"Мы на самом деле не знаем, какие последствия будут, будет ли Рада заблокирована, или Кабмин, или президент", - поясниил Шмыгаль.

Напомним, депутат Рады Сергей Шахов 11 марта вернулся из зарубежной поездки во Францию и Швейцарию, где к тому времени уже распространилась коронавирусная болезнь COVID-19. 15 марта у него подскочила температура, а 17 марта у депутата уже диагностировали COVID-19.

Члены экологического комитета парламента, заседание которого посещал Шахов, пообещали самоизолироваться.