Боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Потерь среди военнослужащих нет.

Боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: Макс Левин

С начала суток роSSийско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяязапрещенные минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.

Четыре обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи Павлополя - из 82-мм минометов - 23 мины; в районе Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов; в районе населенного пункта Красногоровка - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; возле Песков - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности группировки "Север", было зафиксировано четыре обстрела: в районе Зайцево - из минометов калибра 82 мм - 3 мины, из станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Счастье - из 82-мм минометов - 2 мины; неподалеку Новотошковского - из минометов калибра 120 мм - 12 мин; возле Крымского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Подразделения операции Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием РоSSийской Федерации адекватный ответ. В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в вечерней сводке.

Напомним, ранее Штаб ООС заявил о попытках боевиков подставить под огонь гражданское население.

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