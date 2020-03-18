Кабмин смягчил ограничение на въезд и выезд из Крыма

Кабинет министров внес изменения в свое распоряжение N291-р от 14 марта 2020 года, предоставив Госпогранслужбе право пропускать украинцев на въезд и выезд на территорию аннексированного Крыма во время карантина при наличии гуманитарных потребностей.

Об этом сообщается на сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Несколько слов о пересечении административной границы с Крымом в условиях карантина. Минреинтеграции с момента введения ограничений на пересечение КПВВ в Донецкой, Луганской и Херсонской областях внимательно следит за ситуацией, находясь в непрерывном контакте с местными администрациями, пограничниками, а также общественными организациями, которые занимаются тематикой временно оккупированных территорий. Сегодня мы уже видим тенденции: во всех КПВВ мы наблюдаем существенное уменьшение потока людей и транспорта. По сравнению с «докарантинним» временем, на Луганщине количество пересечений уменьшилось в 11 раз, в Донецкой области - в 8-9, в Херсонской области - примерно втрое", - рассказал вице-премьер-министр Алексей Резников.

"Но есть особенности. В частности, на КПВВ в Херсонской области по сравнению большее количество отказов в пересечении. Срабатывают различные факторы, много нестандартных жизненных ситуаций, люди действительно нуждаются в помощи: кто перевозит старушку, у котороой нет документов; кто живет в Крыму, но работает на Херсонщине, или наоборот. И мы делаем все, чтобы максимально оперативно найти решение", - добавил он.

Резников пояснил, что теперь выезд с временно оккупированной территории Крыма и въезд на нее при наличии гуманитарных оснований осуществляется по решению главы Госпогранслужбыслужбы с немедленным информированием Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Пограничники физически присутствуют на КПВВ и могут действовать оперативно. Это ускорит процес.Мы продолжаем работать над совершенствованием алгоритмов, чтобы снять все возможные проблемы. Хочу поблагодарить всех коллег в местных администрациях, нашим пограничникам, общественным организациям и правозащитникам, которые помогают нам работать более эффективно", - отметил Резников.

Напомним, до 3 апреля для предотвращения распространения в Украине коронавирусной болезни COVID-19 временно приостановлена работа КПВВ на временно оккупированную территорию Крыма и Севастополя.

Ранее Кабмин принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины - с 18 марта по 3 апреля введен запрет на пассажирский железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, а также работа метрополитенов.