Генштаб сообщил, что случаев заражения коронавирусом в ВСУ нет

В Киеве госпитализировал пенсионер Минобороны.

Генштаб сообщил, что случаев заражения коронавирусом в ВСУ нет
Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv

Среди военнослужащих Вооруженных сил украины случаев и подозрений на заражение коронавирусом SARS-CoV-2 и Covid-19 нет.

Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Богдан Сеник, передают "Українські Новини".

"Слава Богу случаев таких нет и подозрений тоже", - сказал он.

По его словам, военные обеспечены необходимыми средствами личной гигиены для профилактики любых болезней. Из-за карантина принимаются все необходимые меры.

Ранее в Генштабе сообщили, что 17 марта в Киеве в Главный военный клинический госпиталь был доставлен пенсионер Минобороны с подозрением на коронавирус.

Мужчина расказал, что контактировал со своим другом, у которого якобы было ОРЗ. Также он сообщил, что к его недавно приезжали дети, которые живут за пределами Украины.

"Учитывая указанное и выявленные симптомы, военному пенсионеру были сделаны два экспресс-теста по проверке на возможное заболевание острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, один из которых дал положительный результат. Военные врачи немедленно сообщили об этом эпидемиологам 10 регионального санитарно-эпидемиологического управления, которые, в свою очередь, передали эту информацию в Киевский городской лабораторный центр для установления круга возможных контактов", - говорится в сообщении.

В настоящее время пенсионер иизолирован в специальном боксе клиники инфекционных заболеваний Национального военно-медицинского клинического центра. Для подтверждения предварительного диагноза у него взяты биологические пробы.

Напомним, в связи с объявленным карантином в Украине приостановлены отдельные мероприятия по призыву на срочную военную службу.

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