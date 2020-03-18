?Венгрия предоставит украинцам коридор для возвращения домой, - МИД

Венгрия предоставит украинцам, застрявшим на границах с Австрией и Хорватией, транзитный коридор для возвращения в Украину.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter .

Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Венгрии Петером Сийярто и договорился с ним о транзитном коридоре для граждан Украины. Он добавил, что возвращения в Украину ждут 310 граждан.

"Договорились, что Венгрия предоставит транзит гражданам Украины, которые на автобусах и автомобилях застряли на границах с Австрией и Хорватией. По состоянию на сейчас, их 310. Ждем дома", - сообщил Кулеба.

??Провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто. Домовилися, що Угорщина надасть транзит громадянам України, які на автобусах і авто «застрягли» на кордонах з Австрією та Хорватією. Станом на зараз, їх 310. Чекаємо вдома! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 18, 2020

Напомним, 15 марта в Венгрии зафиксировали первую смерть после заражения коронавирусом - умер 75-летний мужчина с развившейся пневмонией. В начале марта в Венгрии зафиксировали первые случаи заражения - коронавирус обнаружили у двух студентов из Ирана.

Ране авиакомпания SkyUp объявила о начале продаж билетов по льготным ценам из 17 городов в 14 странах для возвращения украинцев из-за границы.

Украина с17 марта прекратила авиасообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавирусной болезни.