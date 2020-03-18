Правительство хочет, чтобы во время карантина народные депутаты могли голосовать удаленно

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал подготовку правительственного законопроекта, который бы позволил на время карантина народным депутатам голосовать дистанционно, находясь вне парламента.

Об этом KV стало известно из сообщения 24 канала .

“Поручаю проработать и подготовить пакет законопроектов, которые будут вынесены на внеочередное заседание (парламента – *KV). Их вынесут как дополнение о карантине, чтобы изменить регламент Верховной Рады и Кабмина” – сказал премьер.

По его мнению, возможность народным депутатам работать дистанционно и голосовать позволит избежать блокирования работы высшего законодательного органа в условиях эпидемии.

Как стало известно, у народного депутата Сергея Шахова (группа “Доверие”) был выявлен коронавирус COVID-19. По словам нардепа, несколько дней назад у него поднялась температура и он вызвал медиков. Врачи дали ему обычные рекомендации по лечению гриппа. Однако, на следующий день он снова вызвал врачей и те взяли у него анализы на наличие коронавируса.

И только сегодня Шахову перезвонили из лаборатории и сообщили, что анализы на коронавирус дали положительный результат. Сейчас Шахов пребывает в режиме самоизоляции у себя дома.

Ранее KV сообщала, что Верховная Рада (ВР) 17 марта с.г. приняла законодательные меры в связи с распространением коронавируса.

В частности, законопроект №3219 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)” был рассмотрен парламентом на внеочередном заседании по сокращенной процедуре, без обсуждения. За основу проголосовали 336 народных депутатов, в целом – 344.

Закон предполагает:

организацию оперативной закупки работ и услуг, необходимых для ликвидации и недопущения эпидемии, через переговорную процедуру, сокращенную до 1 дня;

возможность полной предоплаты за товары и услуги, закупаемые для предотвращения и борьбы с коронавирусом;

освобождение от уплаты ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость (НДС) лекарств и медицинских изделий, закупаемых в целях предотвращения и борьбы с коронавирусом;

предоставление населению возможности работать дистанционно на период карантина, либо предоставление отпуска;

запрет на проведение мероприятий госнадзора и контроля на период карантина;

приравнивает введение карантина к форс-мажорным обстоятельствам;

административное наказание за нарушение обсервации и уголовную ответственность – за умышленное заражение людей;

дополнительные надбавки медперсоналу и прочим лицам, работающих над ликвидацией эпидемии коронавируса;

В Киев уже поступили быстрые тесты для диагностики коронавируса. Их распределят по 7 столичным больницам, которые определены как базовые для приема больных с подозрением на коронавирус.