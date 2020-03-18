Правительство хочет, чтобы во время карантина народные депутаты могли голосовать удаленно

Правительство хочет, чтобы во время карантина народные депутаты могли голосовать удаленно

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал подготовку правительственного законопроекта, который бы позволил на время карантина народным депутатам голосовать дистанционно, находясь вне парламента. 

Об этом KV стало известно из сообщения 24 канала.

“Поручаю проработать и подготовить пакет законопроектов, которые будут вынесены на внеочередное заседание (парламента – *KV). Их вынесут как дополнение о карантине, чтобы изменить регламент Верховной Рады и Кабмина” – сказал премьер.

По его мнению, возможность народным депутатам работать дистанционно и голосовать позволит избежать блокирования работы высшего законодательного органа в условиях эпидемии.

Как стало известно, у народного депутата Сергея Шахова (группа “Доверие”) был выявлен коронавирус COVID-19. По словам нардепа, несколько дней назад у него поднялась температура и он вызвал медиков. Врачи дали ему обычные рекомендации по лечению гриппа. Однако, на следующий день он снова вызвал врачей и те взяли у него анализы на наличие коронавируса. 

И только сегодня Шахову перезвонили из лаборатории и сообщили, что анализы на коронавирус дали положительный результат. Сейчас Шахов пребывает в режиме самоизоляции у себя дома.

Ранее KV сообщала, что Верховная Рада (ВР) 17 марта с.г. приняла законодательные меры в связи с распространением коронавируса. 

В частности, законопроект №3219 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)” был рассмотрен парламентом на внеочередном заседании по сокращенной процедуре, без обсуждения. За основу проголосовали 336 народных депутатов, в целом – 344.

Закон предполагает:

организацию оперативной закупки работ и услуг, необходимых для ликвидации и недопущения эпидемии, через переговорную процедуру, сокращенную до 1 дня;

возможность полной предоплаты за товары и услуги, закупаемые для предотвращения и борьбы с коронавирусом;

освобождение от уплаты ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость (НДС) лекарств и медицинских изделий, закупаемых в целях предотвращения и борьбы с коронавирусом;

предоставление населению возможности работать дистанционно на период карантина, либо предоставление отпуска;

запрет на проведение мероприятий госнадзора и контроля на период карантина;

приравнивает введение карантина к форс-мажорным обстоятельствам;

административное наказание за нарушение обсервации и уголовную ответственность – за умышленное заражение людей;

дополнительные надбавки медперсоналу и прочим лицам, работающих над ликвидацией эпидемии коронавируса;

В Киев уже поступили быстрые тесты для диагностики коронавируса. Их распределят по 7 столичным больницам, которые определены как базовые для приема больных с подозрением на коронавирус.

Фото: Вести


Олег Розуменко, КиевВласть

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