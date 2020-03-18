Правительство хочет, чтобы во время карантина народные депутаты могли голосовать удаленно
Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал подготовку правительственного законопроекта, который бы позволил на время карантина народным депутатам голосовать дистанционно, находясь вне парламента.
Об этом
“Поручаю проработать и подготовить пакет законопроектов, которые будут вынесены на внеочередное заседание (парламента – *KV). Их вынесут как дополнение о карантине, чтобы изменить регламент Верховной Рады и Кабмина” – сказал премьер.
По его мнению, возможность народным депутатам работать дистанционно и голосовать позволит избежать блокирования работы высшего законодательного органа в условиях эпидемии.
Как стало известно, у народного депутата
И только сегодня Шахову перезвонили из лаборатории и сообщили, что анализы на коронавирус дали положительный результат. Сейчас Шахов пребывает в режиме самоизоляции у себя дома.
Ранее
В частности, законопроект
Закон предполагает:
организацию оперативной закупки работ и услуг, необходимых для ликвидации и недопущения эпидемии, через переговорную процедуру, сокращенную до 1 дня;
возможность полной предоплаты за товары и услуги, закупаемые для предотвращения и борьбы с коронавирусом;
освобождение от уплаты ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость (НДС) лекарств и медицинских изделий, закупаемых в целях предотвращения и борьбы с коронавирусом;
предоставление населению возможности работать дистанционно на период карантина, либо предоставление отпуска;
запрет на проведение мероприятий госнадзора и контроля на период карантина;
приравнивает введение карантина к форс-мажорным обстоятельствам;
административное наказание за нарушение обсервации и уголовную ответственность – за умышленное заражение людей;
дополнительные надбавки медперсоналу и прочим лицам, работающих над ликвидацией эпидемии коронавируса;
В Киев уже поступили быстрые тесты для диагностики коронавируса. Их распределят по 7 столичным больницам, которые определены как базовые для приема больных с подозрением на коронавирус.
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