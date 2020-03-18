ЕС обвиняет РоSSию в кампании по дезинформации о коронавирусе, - Reuters

Прокремлевские СМИ продвигают историю о том, что коронавирус - это изобретение человека и распространяется с Запада".

Европейская служба внешних связей обвинила роSSийские средства массовой информации в разворачивании большой кампании по дезинформации о распространении и влиянии коронавируса.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет службы.

Издание пишет, что роSSийские СМИ "развернули большую кампанию дезинформации против Запада, чтобы усилить воздействие коронавируса, вызвать панику и недоверие".

Отмечается, что некоторые СМИ размещали в сети фейковые новости на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках. "Их цель - усложнить коммуникацию в ЕС и то, как официальные органы власти в Европе сообщают своим гражданам о борьбе с пандемией", - говорится в сообщении.

В отчете говорится, что прокремлевские СМИ продвигают историю о том, что коронавирус - это изобретение человека, распространяемое Западом.

В документе упоминается и об Украине. В частности, о том, что в конце февраля распространялось фейковое письмо Минздрава с данными о зараженных.

Напомним, с 18 марта по 1 мая РоSSия ограничила въезд для иностранцев в рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции.