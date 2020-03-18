Кернес назвал погибших от коронавируса итальянцев "трупиками"

"Все в Италии работает, только там уже никто не ездит. Там одни трупики".

Мэр Харькова Геннадий Кернес пренебрежительно высказался об итальянцах, погибших от коронавируса.

Как сообщает NewsRoom, это произошло в ходе внеочередной сессии городского совета.

Градоначальник, недовольный решением Кабмина о закрытии метро, привел в пример сложившуюся в Италии ситуацию.

"Это правильно с точки зрения здравоохранения, защиты жизни людей. Но мы копируем то, что делается в Италии, Германии, Франции, Испании ... У нас украинской программы борьбы с коронавирусом нет, какой была в Китае. Мы знаем, что Британия отказалась лечить коронавирус, Швеция тоже отказалась от лечения коронавируса. И я хочу сказать другое: у нас получается, что нас никто не спрашивает, а доводят команды", - возмутился Кернес.

"В Италии работает и метро, в Италии работает и трамвай, и все в Италии работает, только там уже никто не ездит. Там одни трупики уже", - продолжил мэр Харькова.

Напомним, что мэр Харькова раньше пытался саботировать решение правительства о закрытии учебных учреждений на карантин.