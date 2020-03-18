В Раду прибыли сотрудники Минздрава для дезинфекции

Также устанавливаются лица, контактировавшие с нардепом Шаховым, заболевшим коронавирусом.

?В Раду прибыли сотрудники Минздрава для дезинфекции
Архивное фото
Фото: Макс Требухов

Сотрудники Министерства здравоохранения прибыли в Верховную Раду для проведения необходимых санитарно-эпидемиологических мер в связи с выявлением коронавируса у депутата Сергея Шахова.

Об этом сообщается на сайте парламента.

"Сотрудники Министерства здравоохранения уже прибыли в Верховную Раду Украины для проведения необходимых действий. Сообщаем, что сейчас устанавливаются все лица, контактировавшие с народным депутатом Шаховым (группа "Доверие") для проведения тестов. Дополнительно будут проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия в тех комитетах, в работе которых принимал участие политик", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Аппарат парламента и МОЗ принимают все меры, связанные с диагностированием коронавирусной инфекции у Шахова, а также все необходимые исследования и эпидемическое расследование.

"На данный момент народный депутат находится в самоизоляции", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее Минздрав официально подтвердил, что среди 14 зарегистрированных случаев COVID-19 есть один народный депутат. Сегодня стало известно, что это - депутат Шахов. 11 марта он вернулся из поездки во Францию и Швейцарию.

12 марта Шахов пошел на заседание комитета по экологии. По словам депутата, в сессионный зал парламента он не заходил. Члены экологического комитета пообещали самоизолироваться.

Другим нардепам, которые контактировали с заразившимся Шаховым, также советуют самоизолироваться.

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