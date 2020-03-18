ВОЗ передал Украине второй набор реагентов для диагностирования COVID-19

Этого набора хватит для проверки больше 1600 человек.

Всемирная организация здравоохранения передал Центру общественного здоровья второй набор реагентов для диагностирования новой коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщила в фейсбуке ВОЗ Украина.

Фото: facebook.com/WHOUkraine
Фото: facebook.com/WHOUkraine
Фото: facebook.com/WHOUkraine

Первый переданный набор был рассчитан на 3000 реакций, второй - примерно на 5000 реакций.

По оценкам ЦОЗ, этого набора хватит для проверки больше 1600 человек.

Напомним, что по состоянию на утро 18 марта в Украине лабораторно подтвердили 14 случаев COVID-19, два из которых - летальные. Один из заразившихся - депутат Верховной Рады Сергей Шахов.

Всего с начала 2020 года поступило 181 сообщение о подозрении на COVID-19.

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