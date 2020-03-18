"Слуга народа" собирает информацию о заболевших нардепах

Пока никто из нардепов от "Слуги народа" не сдавал тесты на коронавирус

"Слуга народа" собирает информацию о заболевших нардепах
Фото: Макс Требухов

Фракция "Слуга народа" собирает информацию о заболевших народных депутатах. Тем, кто контактировал с заразившимся коронавирусом нардепом Сергеем Шаховым, советуют самоизолироваться.

Об этом в комментарии LB.ua рассказала заместительница главы фракции "Слуга народа" Евгения Крачук.

"Тем, кто непосредственно контактировал с Шаховым после 11 марта, рекомендавано быть на самоизоляции. Если есть признаки вирусного заболевания, то рекомендовано пройти тесты на выявление коронавируса", - рассказала Кравчук.

Сейчас проводятся эпидемиологическое расследование, чтобы установить круг контактов Шахова, добавила Кравчук.

"Те, кто имел какие-то признаки заболевания, не приходили на заседание и не приезжали в Киев. Пока мы такую информацию (о заболевших, - ред.) собираем. Каждый заместитель главы фракции контактирует со своей группой и постоянно проверает, кто как себя чувствует", - отметила Кравчук.

По ее словам, пока никто из "слуг народа" не сдавал тесты на коронавирус.

Сегодня стало известно, что депутат Верховной Рады Сергей Шахов заразился коронавирусом.

11 марта Шахов вернулся из поездки во Францию и Швейцарию. 12 марта пошел на заседание комитета по экологии. По словам Шахова, в сессионный зал парламента он не заходил. Члены экологического комитета пообещали самоизолироваться из-за обнаружения коронавируса у народного депутата Сергея Шахова.

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