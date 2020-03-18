Военкоматы приостановили призыв на службу

В связи с объявленным карантином в стране, приостановлен призыв на срочную военную службу. Об этом на фейсбуке сообщила пресс-служба Сухопутных войск со ссылкой на распоряжение командующего ВСУ генерал-лейтенанта Александра Сырского.

"На время действия карантина приостановлено мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников к призывным участкам и областным сборным пунктам, до отдельного распоряжения", - сказано в сообщении.

Несмотря на это, военные комиссариаты и территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны продолжать работу по военно-учетным документам и организовать противоэпидемические меры.

Напомним, ранее Кабинет министров установил численность граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу в апреле-июне. Общая численность призывников составила 16 460 человек, из которых в Вооруженные силы должны были направить 9 000 человек, в Национальную гвардию - 5 460 человека, в Государственную пограничную службу - 1 300 человек, в Государственную специальную службу транспорта - 700 человек.