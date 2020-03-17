Венедиктова приступила к работе в должности Генпрокурора
Нового руководителя коллективу Офиса генпрокурора представил замглавы ОП Андрей Ермак.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак представил работникам Офиса генерального прокурора нового руководителя ведомства Ирину Венедиктову.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Убежден, что Офис Генерального прокурора будет работать эффективно, будет на страже украинского законодательства и ответит на все вызовы общества, которое ждет, в первую очередь, на законность, на справедливость", - отметил Ермак.
Характеризуя нового руководителя ведомства, он назвал Венедиктову профессионалом, который "оправдает большие надежды, возложенные на данный момент на Офис генпрокурора".
В свою очередь Венедиктова поблагодарила за доверие и призвала коллектив к конструктивному и позитивному сотрудничеству.
"Я очень уважаю институт, в котором я сейчас нахожусь, я понимаю, что вы профессионалы, которые не один год положили на то, чтобы прокуратура Украины была эффективной в треугольнике правосудия, поэтому, конечно, все лучшее и лучшие ваши качества мы будем привлекать" , - подчеркнула она.
Напомним, сегодня в парламенте проголосовали за кандидатуру Венедиктовой на должность Генерального прокурора Украины. "За" отдали свои голоса 269 народных депутатов.
Добавим, во время своего выступления с трибуны ВР, Венедиктова, отвечая на вопрос нардепа Дубинского об уголовных делах в отношении пятого Президента Порошенко, сказала, что эти дела могут быть завершены очень быстро и они должны двигаться.
Ранее сообщалось, что на внеочередном заседании во вторник, 17 марта, Рада дала согласие на назначение Венедиктовой генпрокурором. За принятие соответствующего проекта постановления №3227 проголосовали 269 депутатов.
Сегодня же президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Венедиктовой генеральным прокурором.
Напомним, что Ирина Венедиктова на парламентских выборах 2019 была избрана народным депутатом от партии Слуга народа, № 3 в списке. Председатель комитета по вопросам правовой политики в Верховной Раде IX созыва.
27 декабря 2019 года Зеленский назначил Венедиктову временно исполняющей обязанности директора ГБР.