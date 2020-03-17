Венедиктова приступила к работе в должности Генпрокурора

Нового руководителя коллективу Офиса генпрокурора представил замглавы ОП Андрей Ермак.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак представил работникам Офиса генерального прокурора нового руководителя ведомства Ирину Венедиктову.

Фото: gp.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Убежден, что Офис Генерального прокурора будет работать эффективно, будет на страже украинского законодательства и ответит на все вызовы общества, которое ждет, в первую очередь, на законность, на справедливость", - отметил Ермак.

Характеризуя нового руководителя ведомства, он назвал Венедиктову профессионалом, который "оправдает большие надежды, возложенные на данный момент на Офис генпрокурора".

Фото: gp.gov.ua

В свою очередь Венедиктова поблагодарила за доверие и призвала коллектив к конструктивному и позитивному сотрудничеству.

"Я очень уважаю институт, в котором я сейчас нахожусь, я понимаю, что вы профессионалы, которые не один год положили на то, чтобы прокуратура Украины была эффективной в треугольнике правосудия, поэтому, конечно, все лучшее и лучшие ваши качества мы будем привлекать" , - подчеркнула она.

Напомним, сегодня в парламенте проголосовали за кандидатуру Венедиктовой на должность Генерального прокурора Украины. "За" отдали свои голоса 269 народных депутатов.

Добавим, во время своего выступления с трибуны ВР, Венедиктова, отвечая на вопрос нардепа Дубинского об уголовных делах в отношении пятого Президента Порошенко, сказала, что эти дела могут быть завершены очень быстро и они должны двигаться.

Ранее сообщалось, что на внеочередном заседании во вторник, 17 марта, Рада дала согласие на назначение Венедиктовой генпрокурором. За принятие соответствующего проекта постановления №3227 проголосовали 269 депутатов.

Сегодня же президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Венедиктовой генеральным прокурором.

Напомним, что Ирина Венедиктова на парламентских выборах 2019 была избрана народным депутатом от партии Слуга народа, № 3 в списке. Председатель комитета по вопросам правовой политики в Верховной Раде IX созыва.

27 декабря 2019 года Зеленский назначил Венедиктову временно исполняющей обязанности директора ГБР.

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