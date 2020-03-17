Зеленский обратился к украинцам за границей

Президент призвал их регистрироваться в системе "ДРУГ".

Президент Владимир Зеленский объяснил согражданам, которые сейчас находятся за пределами страны, как они смогут вернуться домой.

В видеообращении глава государства пообещал, что Украина вернет всех сограждан, которые находятся за границей.

Президент призвал таких лиц регистрироваться в системе "ДРУГ": https://friend.mfa.gov.ua/#/

По его словам, это поможет дипломатам и упростит формирование списков граждан, имеющих срочно вернуться домой.

Тем, кому не удастся зарегистрироваться, необходимо обратиться в украинское посольство или консульство на территории страны пребывания. Это можно сделать по электронной почте или по телефону горячей линии. Контакты на сайте МИД по ссылке http://bit.ly/2WkUZab

Напомним, что с 00:00 17 марта минимум по 3 апреля в Украине закрыты пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения.

Кроме того, с 00:00 16 марта минимум по 3 апреля закрыта граница для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).

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