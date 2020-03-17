Емец сотруднику Минздрава: “Как зовут? Почему без маски?”

Министр здравоохранения Илья Емец сегодня провел совещание для сотрудников, на котором объявил, что с завтрашнего дня они должны приходить на работу в масках.

При этом, не дожидаясь завтрашнего дня, он предъявил одному из сотрудников претензию за то, что тот не в маске.

Видео выступления Емца есть в распоряжении LB.ua.

"Мы ж не знаем... у нас нет пока тестов, чтобы всех вас проверить на наличие этого вируса. Потому оденьте маску и не заразитесь, - дальше Емец обращается к одному из сотрудников в зале. - Как ваша фамилия? Гилка? Стрилка? Стрилка. Как зовут? Почему вы без маски?".

Дальше между сотрудником и Емцем произошла перепалка на тему того, защитит ли маска от болезни. Напомним, Всемирная организация здравоохранения рекомендует носить маску только тем, у кого есть признаки инфекции, потому что здорового человека маска не защищает от инфицирования. Такую же информацию распространяет и возглавляемое министерство.

"Она не защищает его, но защищает меня. Понятно или нет? (Тут не совсем понятно, о чем говорит министр, возможно, он имеет в виду, что сотрудники могут оказаться заразными и потому должны быть в масках. Он также подчеркивает, что это рекомендация главного санитарного врача Виктора Ляшко - LB.ua). Как хирург, я понимаю, что говорю. Причем, кардиохирург, - продолжает министр. - Никаких вопросов ко мне, у меня нет времени на это. Исполняйте то, что я вам сказал".

Свое выступление министр закончил словами: "А если вы заразили вашего соседа слева, вы будете за это отвечать. Я вам желаю здоровья и счастья".

Напомним, в Украине сегодня существует большой дефицит медицинских масок. Найти их в аптеках очень сложно, а в интернете перекупщики предлагают с накруткой цены. Например, коробку из 30 одноразовых хирургических масок сейчас можно купить в средне за 600 грн. Врачи советуют тем, кто все же носит маску, менять ее каждые 30 минут.