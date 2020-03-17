Суд избрал меру пресечения подозреваемому по деле Гандзюк Левину

Она будет действовать до 2 апреля.

Суд избрал меру пресечения подозреваемому по деле Гандзюк Левину
Фото: https://www.flagman.bg/

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в деле Екатерины Гандзюк Алексею Левину. Его отправили в СИЗО, пишет Insider.

Прокуратура ходатайствовала об аресте Левина, суд поддержал эту меру пресечения.

Решение вынесла судья Кристина Константинова. Содержание под стражей будет действовать до 2 апреля.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов Болгарии задержали Левина 24 января 2020 года, где он проживал в последнее время вместе со своей соотечественницей. Левина подозревают в организации нападения на Гандзюк.

27 января болгарский суд арестовал Левина на 40 суток. 11 марта Апелляционный суд Бургаса подтвердил решение первой инстанции о выдаче Левина Украине.

В Офисе генерального прокурора рассчитывают, что экстрадиция Алексея Левина из Болгарии должна ускорить расследование дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

16 марта Болгария экстрадировала в Украину Алексея Левина.

31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице.

Фигурантами преступления считаются Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор) и Владислав Мангер (заказчик).

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