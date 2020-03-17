Фракция “Батькивщина” заменила восемь депутатов Киевского облсовета (список)

В Киевском областном совете обновила свой состав фракция “Батькивщина”. Этому предшествовала процедура отзыва восьми депутатов фракции, прошедших по партийным спискам. Новые депутаты уже приступили к выполнению своих обязанностей.

Об KV стало известно из сообщения пресс-службы областной организации “Батькивщины”.

“Новыми депутатами Киевского областного совета стали: Рымаренко Марианна Александровна, Гребень Сергей Николаевич, Сотников Олег Леонидович, Гарбар Богдана Антоновна, Шаровара Виталий Васильевич, Кириченко Игорь Валерьевич, Колодий Александр Николаевич, Дзюба Александр Николаевич”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее заявление на сессии Киевского облсовета сделал председатель территориальной избирательной комиссии Юлиан Волошин. Также он объявил введенных в состав Киевоблсовета депутатов, которые уже приступили к выполнению своих полномочий.

Председатель Киевской областной организации “Батькивщина” Константин Бондарев отметил, что процедура отзыва депутатов проводилась с соблюдением закона.

“Сегодня завершилась процедура очистки Киевского областного совета от тех, кто откровенно пренебрегает своими обязательствами перед народом. Эти люди избирались по партийным спискам “Батькивщины”, но предали партию и своих избирателей, погрязли в коррупции и продали интересы общин. Рад, что на их место уже пришли новые достойные претенденты, а фракция “Батькивщина” обновила свой состав и уже приступила к работе”, – отметил Константин Бондарев.

В пресс-службе напомнили, что в январе началась процедура отзыва по народной инициативе депутатов Киевского областного совета. Речь шла о: Гринчуке Викторе, Нигруце Александре, Хахулине Владиславе, Волынце Александре, Будюк Сергее, Дворнике Николае, Ерикяне Давиде, Тищенко Григории.

Напомним, что 11 декабря состоялась отчетно-избирательная конференция Киевской областной партии “Батькивщины”, где пятый раз переизбрали председателем Константина Бондарева.

Ранее KV писала, что 17 мая коллегиальный орган Киевщины претерпел революционные изменения. Фракции “Оппоблок”, “БПП”, “Наш Край”, “РПЛ” и значительная часть “Самопомощи” свергли действующую главу облсовета Анну Старикову из “Батькивщины”. Поста лишился и ее первый зам Владимир Майбоженко от “УКРОПа”. Отставленные должностные лица заявляли о незаконности действий оппонентов. Тем не менее, администрация области поддерживала “раскольников”. Подчиненные экс-губернатора Александра Терещука даже предоставили депутатским фракциям зал для проведения судьбоносного собрания, а сам он поздравил “бунтующих избранников” с победой. Пока Анна Старикова, на стороне которой остались “Батькивщина”, “УКРОП”, “Свобода” и осколки “Самопомощи”, искала правовые механизмы для усмирения бунта, ее противники сумели внести изменения в Госреестр. Там уже значилось, что КОС руководит “радикал” Николай Стариченко.