Фракция “Батькивщина” заменила восемь депутатов Киевского облсовета (список)
В Киевском областном совете обновила свой состав фракция “Батькивщина”. Этому предшествовала процедура отзыва восьми депутатов фракции, прошедших по партийным спискам. Новые депутаты уже приступили к выполнению своих обязанностей.
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“Новыми депутатами Киевского областного совета стали: Рымаренко Марианна Александровна, Гребень Сергей Николаевич, Сотников Олег Леонидович, Гарбар Богдана Антоновна, Шаровара Виталий Васильевич, Кириченко Игорь Валерьевич, Колодий Александр Николаевич, Дзюба Александр Николаевич”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующее заявление на сессии Киевского облсовета сделал председатель территориальной избирательной комиссии Юлиан Волошин. Также он объявил введенных в состав Киевоблсовета депутатов, которые уже приступили к выполнению своих полномочий.
Председатель Киевской областной организации “Батькивщина” Константин Бондарев отметил, что процедура отзыва депутатов проводилась с соблюдением закона.
“Сегодня завершилась процедура очистки Киевского областного совета от тех, кто откровенно пренебрегает своими обязательствами перед народом. Эти люди избирались по партийным спискам “Батькивщины”, но предали партию и своих избирателей, погрязли в коррупции и продали интересы общин. Рад, что на их место уже пришли новые достойные претенденты, а фракция “Батькивщина” обновила свой состав и уже приступила к работе”, – отметил Константин Бондарев.
В пресс-службе напомнили, что в январе началась процедура отзыва по народной инициативе депутатов Киевского областного совета. Речь шла о: Гринчуке Викторе, Нигруце Александре, Хахулине Владиславе, Волынце Александре, Будюк Сергее, Дворнике Николае, Ерикяне Давиде, Тищенко Григории.
Напомним, что 11 декабря состоялась отчетно-избирательная конференция Киевской областной партии “Батькивщины”, где пятый раз переизбрали председателем Константина Бондарева.
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