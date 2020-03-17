ООН следует включить в процесс восстановления территорий Донбасса - Кислица

Постоянное представительство Украины в ООН намеревается привлечь Организацию к восстановлению Донбасса. Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua заявил украинский постпред Сергей Кислица.

«Одной из моих задач на посту постоянного представителя Украины при ООН является работа с Организацией по подготовке масштабного участия ООН в восстановлении территорий Донбасса, пострадавших от войны», - отметил посол.

По словам дипломата, ныне ключевое, чего требует руководство Украины, – это использование ресурса и инструментария ООН для прекращения войны на Донбассе. В то же время Кислица акцентирует, что «красные линии», выставленные Киевом в отношении РоSSии, не будут перейдены.

«Они (россияне) делают вид, или, может, искренне верят, что когда в Украине меняется власть, когда меняется посол, все может быть по-новому. Но потом осознают, что если Украина защищает свои интересы как государство, то, по сути, значительное количество, если не все, «красные линии» остаются те же. У меня нет намерения менять те красные черты. Собственно, у меня нет разрешения президента изменять эти «красные линии», которые защищали Сергеев, а затем Ельченко», - сказал посол.