ООН следует включить в процесс восстановления территорий Донбасса - Кислица

Дипломат заявил, что «красные линии» в отношении РФ не будут перейдены.

ООН следует включить в процесс восстановления территорий Донбасса - Кислица
Фото: ukraineun.org

Постоянное представительство Украины в ООН намеревается привлечь Организацию к восстановлению Донбасса. Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua заявил украинский постпред Сергей Кислица.

«Одной из моих задач на посту постоянного представителя Украины при ООН является работа с Организацией по подготовке масштабного участия ООН в восстановлении территорий Донбасса, пострадавших от войны», - отметил посол.

По словам дипломата, ныне ключевое, чего требует руководство Украины, – это использование ресурса и инструментария ООН для прекращения войны на Донбассе. В то же время Кислица акцентирует, что «красные линии», выставленные Киевом в отношении РоSSии, не будут перейдены.

«Они (россияне) делают вид, или, может, искренне верят, что когда в Украине меняется власть, когда меняется посол, все может быть по-новому. Но потом осознают, что если Украина защищает свои интересы как государство, то, по сути, значительное количество, если не все, «красные линии» остаются те же. У меня нет намерения менять те красные черты. Собственно, у меня нет разрешения президента изменять эти «красные линии», которые защищали Сергеев, а затем Ельченко», - сказал посол.

Напомним, ранее во время открытых дебатов в Совбезе ООН Сергей Кислица отметил, что временная оккупация украинских территорий и захват Крыма Россией являются наиболее вопиющим нарушением Устава ООН за многие последние десятилетия.

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