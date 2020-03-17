Рада отложила голосование за рынок земли из-за МВФ

Рада отложила голосование за рынок земли из-за МВФ

В "Слуге народа" планировали проголосовать за рынок земли 17 марта, но отложили законопроект, не получив подтверждения от Международного валютного фонда (МВФ) о выделении помощи Украине. Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на источник в руководстве фракции.

"Вчера на заседании фракции Владимир Зеленский убеждал фракцию, в первую очередь мажоритарщиков, поддержать земельную реформу. Планировали проголосовать закон 17 марта, чтобы получить финансовую помощь МВФ", - сказал он.

При этом, по словам источника, речь идет не об очередном транше, а "внеочередной безвозвратной помощи от фонда".

"Однако на утро мы не получили гарантий от МВФ и приняли решение не голосовать закон, чтобы не раскачивать ситуацию", - пояснил собеседник.

Сегодня Верховная Рада отменила две пленарные недели в марте из-за карантина. Поэтому ближайшее пленарное заседание, на котором можно будет рассмотреть все оставшиеся правки по земельной реформе, назначено на 14 апреля.


МинПром по материалам ЛИГА

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