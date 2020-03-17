Из Турции в Украину хотят вернуться около 290 граждан

17 марта было совершено два рейса из Стамбула.

В консульствах Турции на возвращение в Украину зарегистрировалось 290 украинских граждан. Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига агентству «Укринформ».

«Сейчас зарегистрировались и ждут возвращения на родину около 290 граждан. Более 200 граждан зарегистрировались при Генконсульстве в Стамбуле, 50 - при консульстве в Анкаре и 40 - в Анталье. Списки постоянно обновляются. Установлен прямой контакт со всеми зарегистрированными гражданами. Принимаем все необходимые меры», - подчеркнул посол.

Сибига также отметил, что количество украинцев, которые ждут возвращения, уменьшилось, поскольку 17 марта было совершено два рейса из Стамбула.

«Несмотря на предоставленные рекомендации и прекращение авиасообщения рядом государств, даже вчера продолжали прибывать граждане, которые с туристической целью, с пересадкой в стамбульском аэропорту, направлялись на отдых в третьи государства», - отметил дипломат.

Он призвал граждан серьезно относиться к таким поездкам и решаться на них только в случае крайней необходимости.

«Уже есть случаи, когда наши граждане фактически стали заложниками из-за отмены рейса с пересадкой в Стамбуле», - рассказал Сибига.

По его словам, многим гражданам отказали в перерегистрации билетов, логистической поддержке с целью возвращения на родину. Также ведется работа по временному размещению в Турции и дальнейшему возвращению в Украину членов спортивных команд и студентов, которые учились по международным программам.

Напомним, ранее сообщалось, что около 360 украинцев не могут вылететь из Вены из-за отмены авиарейсов и перекрытых границ. Вчера был отменен вечерний рейс Австрийских авиалиний в Украину и утренние - компаний МАУ и WizzAir. В аэропорту работает дипломат посольства Володимир Савченко. Составляются списки тех, кто требует эвакуации.