Ахметов предложил создать "мозговой центр" для преодоления Украиной экономических вызовов

"Для Украины это очень серьезный вызов, необходимо принимать быстрые и эффективные решения".

Ахметов предложил создать "мозговой центр" для преодоления Украиной экономических вызовов
Фото: scm.com.ua

Ринат Ахметов предлагает создать "мозговой центр" для преодоления Украиной экономических вызовов.

Такую идею вчера он озвучил на встрече представителей крупного бизнеса с президентом Владимиром Зеленским, созванной для выработки решений по борьбе с эпидемией коронавируса в стране.

Об этом LB.ua рассказали непосредственные участники встречи, а также - в эксклюзивном комментарии - подтвердил сам Ахметов: "Сейчас многие говорят о рецессии глобальной экономики и, скорее всего, возможен новый мировой финансовый кризис. Для Украины это очень серьезный вызов, необходимо принимать быстрые и эффективные решения. Потому что когда, образно говоря, у них (в мире) - кашель, у нас - воспаление легких".

Для преодоления подобного рода проблем, по его мнению, необходимо оперативно создать "мозговой центр" - "мощный аналитический центр, куда бы вошли лучшие умы Украины и мира". "Думаю, крупный бизнес готов оплатить работу такого центра", - добавил он.

Напомним, что на встрече с Зеленским 16 марта присутствовали около 15 украинских бизнесменов, в том числе Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Александр Ярославский, Андрей Веревский, Сергей Тигипко, Владислав Чечоткин, Леонид Климов, Виталий Гайдук, Андрей Ставницер.

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