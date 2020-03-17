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2020-03-17
Кличко не намерен работать дистанционно из-за карантина
Мэрия работает в усиленном режиме.
Виталий Кличко
Фото: Виталий Кличко / facebook
Мэр Киева Виталий Кличко не будет работать дистанционно из-за карантина в связи с распространением коронавируса.
Об этом "Українським Новинам" сообщила пресс-секретарь Кличко Оксана Зиновьева.
"Нет, мы в штатном режиме...мэр на месте, на работе, руководит процессом", - сказала она.
По ее словам, дистанционно работать невозможно, поскольку нужно обеспечивать жизнедеятельность города, особенно, во время карантина.
Мэрия, отмечает Зиновьева, работает в усиленном режиме.
Напомним, Киев до 3 апреля карантин, закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек, а также АЗС.
Ранее в столице подтвердили два случая коронавируса.