Кличко не намерен работать дистанционно из-за карантина

Мэрия работает в усиленном режиме.

Кличко не намерен работать дистанционно из-за карантина
Виталий Кличко
Фото: Виталий Кличко / facebook

Мэр Киева Виталий Кличко не будет работать дистанционно из-за карантина в связи с распространением коронавируса.

Об этом "Українським Новинам" сообщила пресс-секретарь Кличко Оксана Зиновьева.

"Нет, мы в штатном режиме...мэр на месте, на работе, руководит процессом", - сказала она.

По ее словам, дистанционно работать невозможно, поскольку нужно обеспечивать жизнедеятельность города, особенно, во время карантина.

Мэрия, отмечает Зиновьева, работает в усиленном режиме.

Напомним, Киев до 3 апреля карантин, закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек, а также АЗС.

Ранее в столице подтвердили два случая коронавируса.

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