Зеленский назначил Венедиктову генпрокурором

Врио директора ГБР перешла на работу в Офис генпрокурора.

Зеленский назначил Венедиктову генпрокурором
Фото: Макс Требухов

Президент Владимир Зеленский во вторник, 17 марта, подписал указ о назначении Ирины Венедиктовой генеральным прокурором.

Об этом говорится на сайте президента.

Это произошло спустя несколько часов после того, как Верховная Рада на внеочередном заседании одобрила это назначение.

Другим указом Зеленский освободил Венедиктову от исполнения обязанностей директора Государственного бюро расследований.

Напомним, должность генерального прокурора была вакантной с 5 марта, когда Верховная Рада выразила недоверие Руслану Рябошапке. Временно исполняющим обязанности генерального прокурора с тех пор был его заместитель Виктор Чумак, который подал в отставку после голосования Верховной Рады.

Ирина Венедиктова на парламентских выборах 2019 была избрана народным депутатом от партии Слуга народа, № 3 в списке. Председатель комитета по вопросам правовой политики в Верховной Раде IX созыва.

27 декабря 2019 года Зеленский назначил Венедиктову временно исполняющей обязанности директора ГБР.

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