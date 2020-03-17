РоSSия заочно арестовала Мосийчука за бросание яиц в посольство

Следком РФ квалифицировал пикет посольства в Киеве как нападение.

РоSSия заочно арестовала Мосийчука за бросание яиц в посольство
Фото: sledcom.ru

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука, который 6 марта 2016 года участвовал в протестной акции возле посольства РФ в Киеве и бросался яйцами в здание.

Об этом сообщило агентство ТАСС.

"Басманный суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Мосийчука", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Мосийчуку предъявили обвинение по ст. 360 Уголовного кодекса РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), он объявлен в розыск.

В декабре 2019 года по аналогичной статье бывший депутат Николай Рудьковский получил два года общего режима.

Напомним, что пикет посольства в марте 2016 года проходил с требованием отпустить Надежду Савченко и разорвать дипотношения с Россией.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"
Главный львовский тюремщик в последний день перед увольнением попался на взяткеГлавный львовский тюремщик в последний день перед увольнением попался на взятке
Коронавирусом заразился украинский дипломатКоронавирусом заразился украинский дипломат
Трамп хотел купить у немецкой компании исключительные права на вакцину против коронавируса - СМИТрамп хотел купить у немецкой компании исключительные права на вакцину против коронавируса - СМИ
Данилов возмущен инцидентом с Сивохо, но подчеркнул, что тот не уполномочен представлять позицию СНБОДанилов возмущен инцидентом с Сивохо, но подчеркнул, что тот не уполномочен представлять позицию СНБО
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия ограничивает въезд для иностранцев по 1 маяРоSSия ограничивает въезд для иностранцев по 1 мая
Госпогранслужба Украины запретила въезд члену партии "Единая РоSSия"Госпогранслужба Украины запретила въезд члену партии "Единая РоSSия"
Разведка: РоSSия выдворит в ОРДЛО украинца с подозрением на коронавирусРазведка: РоSSия выдворит в ОРДЛО украинца с подозрением на коронавирус
В Запорожской области заочно осудили экс-кандидата в мэры Бердянска и главаря группировки боевиков МаманазароваВ Запорожской области заочно осудили экс-кандидата в мэры Бердянска и главаря группировки боевиков Маманазарова
Посольство США похвалило Рябошапку накануне "серьезного разговора" в РадеПосольство США похвалило Рябошапку накануне "серьезного разговора" в Раде
РоSSия отправила из Севастополя в Сирию два фрегата с крылатыми ракетамиРоSSия отправила из Севастополя в Сирию два фрегата с крылатыми ракетами
Волкер не верит, что РоSSия намерена завершить войну с УкраинойВолкер не верит, что РоSSия намерена завершить войну с Украиной
РоSSия впервые с 2012 года назначила постоянного торгового представителя в УкраинеРоSSия впервые с 2012 года назначила постоянного торгового представителя в Украине
РоSSийский суд заочно приговорил экс-министра обороны Гриценко к 6 годам колонииРоSSийский суд заочно приговорил экс-министра обороны Гриценко к 6 годам колонии
ГБР разработало законопроект о заочном осужденииГБР разработало законопроект о заочном осуждении
Последние новости
Подгружаем последние новости