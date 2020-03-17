РоSSия заочно арестовала Мосийчука за бросание яиц в посольство

Следком РФ квалифицировал пикет посольства в Киеве как нападение.

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука, который 6 марта 2016 года участвовал в протестной акции возле посольства РФ в Киеве и бросался яйцами в здание.

Об этом сообщило агентство ТАСС.

"Басманный суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Мосийчука", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Мосийчуку предъявили обвинение по ст. 360 Уголовного кодекса РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), он объявлен в розыск.

В декабре 2019 года по аналогичной статье бывший депутат Николай Рудьковский получил два года общего режима.