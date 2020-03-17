Из Польши в Украину прибыли около 3,4 тыс. украинцев

"Эта работа не будет прекращаться", - заверили в ГПСУ.

?Из Польши в Украину прибыли около 3,4 тыс. украинцев
Эвакуация граждан Украины из Польши
Фото: ГПСУ

В Украину из Польши эвакуированы почти 3,4 тыс. украинцев, которые находились на территории страны без транспортных средств.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Отмечается, что с 00:00 16 марта по 6:00 17 марта выделенными органы местной власти автобусами обеспечена доставка в Украину почти 3,4 тыс. наших соотечественников.

Перемещение граждан осуществлялось через пункты пропуска: "Ягодин-авто" (с польской стороны - "Дорохуск") - 890 украинцев, "Рава-Русская" ("Хребенне") - 1550 человек, "Краковец" ("Корчева") - 950 человек.

"Эта работа не будет прекращаться. Пограничники в пределах предоставленных полномочий будут делать все возможное, чтобы обеспечить возвращение наших граждан домой и в любое время суток готовы осуществлять их оформления на государственной границе", - говорится в сообщении ГПСУ.

Эвакуация граждан Украины из Польши
Фото: Госпогранслужба
Эвакуация граждан Украины из Польши

Напомним, с 17 марта в Украине закрыты пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения. Это означает, что вернуться самолетами в Украину будет невозможно.

Эвакуация людей уже началась, и 15 марта в Украину из Италии спецрейсом SkyUp вернулись больше 120 человек. У них нет коронавирусной болезни COVID-19, но все равно они должны провести две недели на домашнем карантине.

16 марта МИД сообщил, что 1790 человек попросили помочь с возвращением в страну.

Также в двух отелях на египетском курорте Шарм-эль-Шейх 750 украинских туристов закрыли на карантин, поскольку у других отдыхающих заподозрили коронавирус. Глава МИДа Дмиитрий Кулеба заявил, что вопрос их эвакуации нужно решать совместно с туроператором.

Сегодня, 17 марта, Украина начинает эвакуацию граждан из Египта, Польши и Шри-Ланки.

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