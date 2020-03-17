Киевляне возмутились распространением фейков о ситуации с коронавирусом чиновницей Деснянской РГА (фото)

Киевляне возмутились распространением фейков о ситуации с коронавирусом чиновницей Деснянской РГА (фото)

Киевляне возмутились распространением фейков о ситуации с коронавирусом заместителем руководителя Управления образования Деснянской райгосадминистрации (РГА) Еленой Шурко (на фото). Возмущенные жители города требуют обратить внимание на эту ситуацию руководство столицы и правоохранительные органы. Чиновница распространяла информацию, что якобы прошедшей ночью над Киевом вертолеты должны были распылять некое лекарство для дезинфекции.

Об этом KV стало известно из сообщения в Facebook-сообществе “Киянин”.

“В то время, когда все мы вместе пытаемся сдержать панику в обществе, распространение аморальной дезинформации происходит от государственных служащих области образования столицы! Заместитель начальника Управления образования Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации Елена Шурко в профильной группе Viber распространяет панические настроения среди руководителей учебных заведений района”, – говорится в сообщении.

Админы сообщества обратились к столичному голове Виталию Кличко, руководство Деснянской РГА, а также к Службе безопасности Украины с просьбой обратить внимание на эту ситуацию. 

Согласно опубликованным скриншотам, чиновница распространяла информацию, что якобы прошедшей ночью над Киевом вертолеты должны были распылять некое лекарство для дезинфекции. 

Как сообщала KV, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас в Украине ситуация с заболеваемостью коронавирусом удовлетворительная, но не исключил введения в стране чрезвычайного положения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Также Зеленский сообщил о создании специального фонда с участием представителей крупного украинского бизнеса для поддержки медицинской сферы в условиях карантина. Кроме того, глава государства призвал украинцев максимально ограничить посещение общественных мест. Пенсионеры, которые получают меньше пяти тысяч гривен, получат от государства дополнительную финансовую поддержку. Также разрабатывается программа помощи одиноким пожилым людям по доставке продуктов питания и товаров первой необходимости.

Фото: соцсети


Сергей Албул, КиевВласть

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