В "Слуге народа" решили отложить рассмотрение закона о земле

"На первой сессии мы голосуем коронавирусные законы, на второй - за генпрокурора и министра экономики".

В "Слуге народа" решили отложить рассмотрение закона о земле
Архивное фото
Фото: Макс Требухов

На заседании фракции "Слуга народа" было принято решение отложить принятие закона о рынке земли.

Об этом сообщил источник во фракции, передает корреспондент LB.ua.

"Всю ночь шли переговоры, как и было обещало всем нам. Если нет финального плана действий, мы переходим в режим боевой тревоги. Землю сегодня не голосуем. Будет две подряд внеочередных... (сессии, - ред.) - на первой мы голосуем коронавирусные законы, на второй - гоолосуем за генпрокурора и министра экономики", - рассказал собеседник.

После этого, по его словам, фракция снова соберется на заседание, на котором прием решение, как будет работать "в режиме боевой тревоги".

"Итог: первая внеочередная - голосуем все за, вторая внеочередная - все за", - добавил источник.

Напомним, президент Владимир Зеленский потребовал от Рады не уходить на карантин и внедрять "налоговую, земельную, трудовую реформы".

Накануне, 16 марта, в "Слуге народа" говорили, что "завтра - послезавтра будет финальное голосование по земле".

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