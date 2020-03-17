Съезд судей отложили на неопределенное время

Съезд был запланирован на начало апреля.

Съезд судей отложили на неопределенное время
Фото: rsu.gov.ua

Совет судей отложил съезд судей, запланированный на 6-7 апреля с целью минимизации рисков распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Совета судей.

"Было принято решение об отложении проведения XVIII очередного съезда судей Украины, созванного в соответствии с решением Совета судей Украины от 31 января 2020 №2, на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

Совет судей также перенес на неопределенный срок собеседования с кандидатами на должность судьи Конституционного Суда Украины, избрание которого планировалось на съезде в апреле.

Напомним, Высший совет правосудия отменил три заседания, запланированные в марте, в связи с коронавирусом.

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