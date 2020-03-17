Бывший замгенпрокурора Виктор Чумак уволился из органов прокуратуры

Исполнявший обязанности генпрокурора до назначения руководителем Офиса генпрокурора Ирины Венедиктовой Виктор Чумак написал заявление сложении с себя полномочий. Кроме ухода с административной должности заместителя генпрокурора Чумак попросил вообще уволить его из органов прокуратуры.

Об этом KV стало известно из поста , который разместил Виктор Чумак на своей странице в социальной сети Facebook.

"Прошу уволить меня с административной должности заместителя генерального прокурора и из органов прокуратуры", – сказано в тексте заявления Чумака от 17 марта с.г. на имя новоназначенного генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Фотокопию заявления Чумак разместил на своей странице в Facebook. С 6 марта он исполнял обязанности генпрокурора – после увольнения с поста генпрокурора Руслана Рябошапки, у которого был заместителем.

До недавнего времени (с 11 сентября 2019 года) Виктор Чумак был заместителем генерального прокурора – главным военным прокурором. Генерал-майор юстиции. В прошлом – народный депутат VIII созыва (внефракционный) (с ноября 2014 по август 2019 года) и VII созыва (с декабря 2012 по ноябрь 2014 года). Оба раза избирался по столичному округу №214 (Днепровский район) от БПП и "УДАРа", соответственно. На выборах президента Украины в 2019 году возглавлял штаб кандидата Анатолия Гриценко, а на внеочередных выборах ВР IX созыва баллотировался по знакомому ему 214 округу от партии "Хвыля". По итогам выборов занял третье место на округе и в парламент IX созыва не прошел.

Напомним, сегодня утром, 17 марта 2020 года генпрокурором в Украине впервые стала женщина. Верховная Рада (ВР) по представлению президента Владимира Зеленского назначила генпрокурором Ирину Венедиктову. Ранее Венедиктова исполняла обязанности руководителя Госбюро расследований, а перед этим была народным депутатом (фракции “Слуга народа”) и возглавляла комитет ВР по вопросам правовой политики.

5 марта с.г. ВР на внеочередном заседании 263 голосами уволила генерального прокурора Руслана Рябошапку. "Я действительно считаю, что Руслан хороший специалист, но я считаю, что он не показал результат. Я считаю, что в СБУ лучше ситуация, чем в ГПУ. Это мое впечатление", – сказал президент Зеленский перед отставкой Рябошапки, который был назначен парламентом на этот пост 29 августа 2019 года, а до того был заместителем главы Офиса президента (ОП) Андрея Богдана.