Бывший замгенпрокурора Виктор Чумак уволился из органов прокуратуры

Бывший замгенпрокурора Виктор Чумак уволился из органов прокуратуры

Исполнявший обязанности генпрокурора до назначения руководителем Офиса генпрокурора Ирины Венедиктовой Виктор Чумак написал заявление сложении с себя полномочий. Кроме ухода с административной должности заместителя генпрокурора Чумак попросил вообще уволить его из органов прокуратуры.

Об этом KV стало известно из поста, который разместил Виктор Чумак на своей странице в социальной сети Facebook.

"Прошу уволить меня с административной должности заместителя генерального прокурора и из органов прокуратуры", – сказано в тексте заявления Чумака от 17 марта с.г. на имя новоназначенного генпрокурора Ирины Венедиктовой. 

Фотокопию заявления Чумак разместил на своей странице в Facebook. С 6 марта он исполнял обязанности генпрокурора – после увольнения с поста генпрокурора Руслана Рябошапки, у которого был заместителем.

До недавнего времени (с 11 сентября 2019 года) Виктор Чумак был заместителем генерального прокурора – главным военным прокурором. Генерал-майор юстиции. В прошлом – народный депутат VIII созыва (внефракционный) (с ноября 2014 по август 2019 года) и VII созыва (с декабря 2012 по ноябрь 2014 года). Оба раза избирался по столичному округу №214 (Днепровский район) от БПП и "УДАРа", соответственно. На выборах президента Украины в 2019 году возглавлял штаб кандидата Анатолия Гриценко, а на внеочередных выборах ВР IX созыва баллотировался по знакомому ему 214 округу от партии "Хвыля". По итогам выборов занял третье место на округе и в парламент IX созыва не прошел. 

Напомним, сегодня утром, 17 марта 2020 года генпрокурором в Украине впервые стала женщина. Верховная Рада (ВР) по представлению президента Владимира Зеленского назначила генпрокурором Ирину Венедиктову. Ранее Венедиктова исполняла обязанности руководителя Госбюро расследований, а перед этим была народным депутатом (фракции “Слуга народа”) и возглавляла комитет ВР по вопросам правовой политики.

5 марта с.г. ВР на внеочередном заседании 263 голосами уволила генерального прокурора Руслана Рябошапку. "Я действительно считаю, что Руслан хороший специалист, но я считаю, что он не показал результат. Я считаю, что в СБУ лучше ситуация, чем в ГПУ. Это мое впечатление", – сказал президент Зеленский перед отставкой Рябошапки, который был назначен парламентом на этот пост 29 августа 2019 года, а до того был заместителем главы Офиса президента (ОП) Андрея Богдана.

Фото: Фокус


Алексей Игнатьев, КиевВласть

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