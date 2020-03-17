Корниенко: депутаты остаются в Киеве, возможны внеочередные заседания

Верховная Рада продолжит работать в период карантина.

Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что Верховная Рада в период карантина продолжит при необходимости собираться на внеочередные заседания.

Об этом он сказал на брифинге после двух подряд внеочередных заседаний, которые состоялись во вторник.

"Мы просим депутатов нашей фракции оставаться в Киеве, никуда не ездить по Украине из-за ограничений, введенных правительством, и чтобы быть готовым в любой момент собраться на внеочередное заседание для принятия законов для борьбы с эпидемией и устранением ее последствий", - рассказал Корниенко.

По его словам, такие законы разрабатываются в разных комитетах.

Напомним, что Верховная Рада во вторник приняла решение не работать в пленарном режиме минимум до 3 апреля.

На первом внеочередном заседании во вторник депутаты приняли законопроект о коронавирусе, поддержали запуск закупок лекарств через национального закупщика "МЗУ" и ввели налоговые ослабления из-за карантина.

На втором заседании депутаты поддержали кандидатуру Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора и назначили нового министра экономики Игоря Петрашко.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"Глава Минздрава заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры"
Главный львовский тюремщик в последний день перед увольнением попался на взяткеГлавный львовский тюремщик в последний день перед увольнением попался на взятке
Коронавирусом заразился украинский дипломатКоронавирусом заразился украинский дипломат
Трамп хотел купить у немецкой компании исключительные права на вакцину против коронавируса - СМИТрамп хотел купить у немецкой компании исключительные права на вакцину против коронавируса - СМИ
Данилов возмущен инцидентом с Сивохо, но подчеркнул, что тот не уполномочен представлять позицию СНБОДанилов возмущен инцидентом с Сивохо, но подчеркнул, что тот не уполномочен представлять позицию СНБО
Блок рекламы


Похожие новости
Высший совет правосудия отменил заседания до конца месяцаВысший совет правосудия отменил заседания до конца месяца
Пограничники не пустили в Украину роSSийского психолога, которая собиралась провести в Киеве мастер-классПограничники не пустили в Украину роSSийского психолога, которая собиралась провести в Киеве мастер-класс
В Киеве прошел марш ко Дню добровольцаВ Киеве прошел марш ко Дню добровольца
Депутаты из "Слуги народа" встретились с Ермаком из-за переговоров в МинскеДепутаты из "Слуги народа" встретились с Ермаком из-за переговоров в Минске
Нардеп Василевская-Смаглюк просит Шмыгаля вернуть журналистов на заседания правительстваНардеп Василевская-Смаглюк просит Шмыгаля вернуть журналистов на заседания правительства
У посольства РоSSии в Киеве забрали три земельных участкаУ посольства РоSSии в Киеве забрали три земельных участка
В Киеве арестовали россиянина, который воевал в СирииВ Киеве арестовали россиянина, который воевал в Сирии
В Киеве за нарушение ограничительных мер из-за коронавируса будет грозить уголовная и административная ответственностьВ Киеве за нарушение ограничительных мер из-за коронавируса будет грозить уголовная и административная ответственность
В Киеве провели акцию солидарности с украинским КрымомВ Киеве провели акцию солидарности с украинским Крымом
В Марше женщин в Киеве приняли участие около двух тысяч человекВ Марше женщин в Киеве приняли участие около двух тысяч человек
Последние новости
Подгружаем последние новости