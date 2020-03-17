Минэкономики мониторит наличие товаров первой необходимости в магазинах

Каждые два дня проводятся мониторинги и опрос ретейлеров.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства каждые два дня делает срез по торговым сетям и опрашивает ретейлеров на предмет наличия продуктов питания и товаров первой необходимости. Об этом на фейсбуке сообщил замминистра экономики Тарас Высоцкий.

"Для нас приоритетом является обеспечить комфортное течение карантина для украинцев и гарантировать продовольственную безопасность", - написал Высоцкий.

Таким образом, министерство мониторит наличие следующих товаров: мука пшеничная высшего сорта, хлеб пшеничный первого и высшего сортов, хлеб ржано-пшеничный, макаронные изделия, гречневые крупы, рис, говядина первой категории, свинина, сало, птица, колбаса вареная первого сорта, молоко жирностью 2,5%, сметана жирностью 20%, сыр мягкий, масло, яйца куриные, сахар-песок, масло подсолнечное, картофель и соль.

Напомним, 17 марта Верховная Рада без обсуждения приняла законопроект о коронавирусе №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)". В частности, этим законом предусматривается контроль по ценам на лекарства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.

За данный закон проголосовали 344 народных депутата.