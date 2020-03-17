Приостановлена работа пропускных пунктов на админгранице с аннексированным Крымом

Ограничения будут действовать до 3 апреля.

Приостановлена работа пропускных пунктов на админгранице с аннексированным Крымом
Фото: Госпогранслужба

Для предотвращения распространения в Украине коронавирусной болезни COVID-19 временно прекращается работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Крыма и Севастополя.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Отмечается, что такие меры введены во исполнение решения Кабинета министров № 291-р про работу КПВВ и будут действовать до 3 апреля, если не будет принято другое решение.

На временно оккупированную территорию в этот период буду пропускать только граждан Украины и членов их семей, место проживания которых зарегистрировано на территории Крыма или Севастополя, а также транспорт, грузы и другое имущество.

С оккупированной территории будут пропускать граждан Украины, место проживания которых зарегистрировано за пределами Крыма, а также транспорт и грузы.

"Также будут пропускать лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь, а также их транспортные средства, грузы и другое имущество", - добавили в Госпогранслужбе.

Выезд из Крыма других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Напомним, Кабинет министров принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Так, с 18 марта по 3 апреля введен запрет на пассажирский железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, а также работа метрополитенов.

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