Венедиктова нужна для осуществления политических репрессий, - Вятрович

Депутат считает такое назначение генпрокурора "реваншем Антимайдана".

Венедиктова нужна для осуществления политических репрессий, - Вятрович
Фото: eurosolidarity.org

Ирина Венедиктова, кандидатуру которой президент Зеленский предложил на должность Генпрокурора, - это реванш Антимайдана. Об этом сказал депутат фракции «Европейская Солидарность» Владимир Вятрович с трибуны парламента.

«Госпожа Венедиктова как руководитель ГБР недавно на этом посту, но успела отличиться. Успела отличиться, превратив очень важный для государства орган в инструмент для политических репрессий и преследования. Госпожа Венедиктова как руководитель ГБР стоит за преследованием нашей коллеги Софии Федыны. Госпожа Венедиктова - это назначение адвоката Януковича Бабикова своим заместителем, госпожа Венедиктова - это инициатива об отмене закона об амнистии Майдана, это угроза, это переследование тысяч людей, которые принимали участие в Революции Достоинства», - сказал депутат.

Вятрович отметил, что Венедиктова как генеральный прокурор - это попытка президента Зеленского изменить «100% своего генпрокурора» Рябошапку на «200% своего прокурора» Венедиктову, которая нужна ему для осуществления политических репрессий. «Госпожа Венедиктова - это реванш Антимайдана», - отметил депутат.

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