Верховный Суд ушел на перерыв для подготовки решения по вкладам Суркисов в Приватбанке

Дата следующего заседания зависит от эпидситуации.

?Верховный Суд ушел на перерыв для подготовки решения по вкладам Суркисов в Приватбанке
Фото: Макс Требухов

Большая палата Верховного суда объявила о перерыве на неопределенный срок в рассмотрении кассационной жалобы НБУ, Кабмина и Приватбанка по иску семьи Суркисов.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

Заседание в понедельник, во время которого суд завершил изучение материалов дела, продлилось более девяти с половиной часов.

"Суд объявит дату следующего заседания отдельным документом и с учетом эпидемиологической ситуации", - сообщил юридический советник Приватбанка Андрей Пожидаев журналистам.

Напомним, что на этапе работы временной администрации в Приватбанке была проведена процедура конвертации средств инсайдеров банка в капитал (bail-in). Семью Суркисов тоже признали инсайдерами. Игорь Суркис имел в Приватбанке счет на 151 млн гривен, Полина Ковалик (жена Григория Суркиса) - 514,1 млн гривен, Григорий Суркис - 163,1 млн гривен, Марина Суркис (дочь Игоря Суркиса) - 174,5 млн гривен, Рахмиль Суркис (отец братьев Суркисов) - 44,8 млн гривен.

В мае 2017 года Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ о признании связанными с Приватбанком лицами семью Суркисов, а также отменил приказы временного администратора Приватбанка, которые касались счетов физлиц. В ноябре 2017 года Киевский апелляционный административный суд подтвердил это решение и обязал банк вернуть деньги.

При рассмотрении этих дел НБУ указывал, что Игорь Суркис и Игорь Коломойский - акционеры в т.ч. телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркиса с Приватбанком, а потому и родственники Игоря Суркиса считаются связанными с Приватбанком лицами.

Решение в пользу Суркисов будет означать, что все, кто был признан связанным лицом с банком, могут оспорить это, тогда государство рискует потерять около 29 млрд грн (сумма bail-in).

От этого судебного решения зависит также рассмотрение национализации Приватбанка в Шестом апелляционном административном суде.

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