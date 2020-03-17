Зеленский анонсировал доставку в Украину миллиона тестов на коронавирус (обновлено)

В Украину вскоре поставят большую партию экспресс-тестов для диагностики коронавируса.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в эфире программы "Свобода слова".

"Мы договорились с Китаем, благодарны им, благодарны отдельно Джеку Ма (глава компании Alibaba Group, - ред.) - он нам помог, профинансировав 80 миллионов долларов. И благодаря ему и господину Ярославскому (Александр Ярославский – украинский бизнесмен, - ред.). - тоже хотим его поблагодарить - в субботу мы ожидаем прибытия этих быстрых тестов в Украину", - цитирует главу государства его пресс-служба.

Зеленский уточнил, что тестов хватит на миллион человек.

Президент подчеркнул, что все экспресс-тесты будут направлены в больницы.

Позже Главный санитарный врач Виктор Ляшко уточнил, что речь не о экспресс-тестах, а обычных тестах.

По его словам, 15 областей Украины имеют тесты для выявления коронавируса, еще 1 млн тест-систем поступит в ближайшее время. Также на рынок зашли экспресс-тесты, которые позволяют делать исследования у постели больного.

Виктор Ляшко также добавил, что сейчас Министерство здравоохранения готовит приказ, согласно которому все медицинские учреждения должны отменить плановые операции и госпитализации на период обострения ситуации вокруг распространения коронавируса COVID-19.

"Это освобождает кровати в отделениях интенсивной терапии и аппараты вентиляции искусственной вентиляции легких", - сказал Ляшко.

Ранее сообщалось, что Зеленский собрал крупный бизнес на Банковой для помощи в борьбе с коронавирусом.