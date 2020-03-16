Штаб ООС заявил о попытках боевиков подставить под огонь гражданское население

Террористы выпустили на позиции психически нездорового человека в военной форме.

Штаб ООС заявил о попытках боевиков подставить под огонь гражданское население
Фото: Олена Максименко

Вооруженные формирования РоSSийской Федерации в своих попытках дискредитации украинских защитников прибегают к откровенным нарушениям международного гуманитарного права, сознательно пытаясь подставить под огонь гражданское население.

Об этом заявили в фейсбуке операции Объединенных сил.

В штабе сообщили, что 15 марта на позиции одной из украинских бригад со стороны позиций противника вышел гражданский человек, одетый в военный бушлат. Все время, пока человек перемещался между позициями, с стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации за ним наблюдали несколько человек. Украинские военные задежали мужчину был и передали в органы Службы безопасности Украины.

После выяснения всех обстоятельств стало известно, что это гражданин РоSSийской Федерации, который около месяца назад прибыл из Ростова-на-Дону на временно оккупированную территорию Донецкой области для поиска работы. Не найдя работы и не имея где жить, он несколько раз задерживалс так называемыми "правоохранительными" органами оккупационной администрации. После последнего предупреждения указанный гражданин РФ решил перейти на подконтрольную правительству Украины территорию. Также он отметил, что имеет психические расстройства.

"Очевидно, что оккупационный режим решил использовать психически больного человека в своих преступных целях. Так, вместо того, чтобы предоставить возможность пересечь КПВВ, мужчина был доставлен на передовые позиции и одет в старый бушлат, чтобы издалека сделать его похожим на боевика. После этого, военнослужащие оккупационно-террористических войск просто выпихнули несчастного из окопов и направили его в сторону украинских позиций. Расчет противника был простым и бесчеловечным: спровоцировать украинских защитников на огонь, а затем обвинить подразделения Объединенных сил в преднамеренном убийстве гражданского лица - гражданина РФ", - подчеркнули в штабе ООС.

Там напомнили, что украинские подразделения никогда не применяют оружие, если нет непосредственной угрозы жизни и здоровью военнослужащих.

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