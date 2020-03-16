Президент попросил депутатов от "Слуги народа" принять законопроект о земле

Во фракции уверяют, что завтра найдут голоса на законопроект о земле

Президент попросил депутатов от "Слуги народа" принять законопроект о земле
Фото: Макс Требухов

Президент Владимир Зеленский провел совещание с фракцией "Слуга народа" на Банковой. Глава государства попросил народных депутатов работать в пленарном режиме и принять законопроект о земле.

Об этом LB.ua рассказали собеседники в "Слуге народа".

"Главный повод (совещания, - ред.), чтобы работали несмотря ни на что, и по земле прежде всего", - рассказал один из нардепов.

По его словам, во фракции есть голоса за законопроект о рынке земли. Другой источник в "Слуге народа" рассказал, что пока не готовы поддержать законопроект около 10 депутатов.

Поскольку ранее депутаты решили перейти работать в комитеты, то президент призвал депутатов продолжить работу в сессионном зале.

"У нас вышла дискоммуникация. На совещательном совете решили, что мы переходим работать в комитеты. Президент об этом не знал и внес свои коррективы", - рассказал источник.

По словам собеседника во фракции, президент сказал, что не поймет тех, кто не поддержит законопроект.

"Это будет обязательное голосование и сигнал для международных партнеров", - отметил источник.

Другая собеседница в СН рассказала, что на завтра у фракции есть несколько сценариев. Если ОПЗЖ снимет оставшиеся правки, то за законопроект проголосуют в целом. Если нет, то рассмотрят все правки до конца и продолжат рабочий день, чтобы принять законопроект.

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